«ЭсЭфАй» рассматривает возможность IPO «Европлана» в первой половине 2024 года

Лизинговая компания (ЛК) «Европлан» (полностью принадлежит холдингу «ЭсЭфАй») все еще сохраняет планы по проведению первичного публичного размещения акций (IPO), рассказал заместитель гендиректора — финансовый директор «ЭсЭфАй» Олег Андриянки. Он не стал комментировать сроки выхода на биржу и условия.

Однако два собеседника, близких к холдингу, рассказали, что сейчас рассматривается вариант проведения IPO «Европлана» в первом полугодии следующего года. «Тогда будет хорошее окно. Сейчас компания технически готова к размещению. Январь — февраль уже забиты, здесь пришлось бы расталкивать желающих локтями», — уточнил топ-менеджер «ЭсЭфАй», пожелавший остаться неизвестным. Впрочем, по его словам, все будет зависеть от рыночной конъюнктуры.

«Есть еще вопрос правильной оценки — хочется увидеть адекватную оценку ЛК. Мы будем внимательно следить за размещением Совкомбанка, оценивать рынок. Нам нужно получить правильный сплит на размещении, когда среди покупателей есть много не только розницы, но и институционалов», — рассказал он.

Оба источника FM утверждают, что рассматривается сделка в форме cash-out. «Продавать историю cash-in в части компании, которая уже развита и способна дальше расти двузначными темпами, — как-то странно», — утверждает один из них.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259743&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Холдинг также не исключает выхода на биржу и страховой компании ВСК («ЭсЭфАй» принадлежит 49%, а остальная доля у основателя компании — Сергея Цикалюка). Однако это история не следующего года, а, скорее, трех следующих лет. «Мы работаем над тем, чтобы сделать компанию ВСК максимально инвестиционно привлекательной. Но для того, чтобы это сделать, нужно показать хороший трек-рекорд, в том числе по performance», — сказал Олег Андрианкин в эфире Smart Lab.

По словам одного из источников FM, сейчас в ВСК идет работа стратегией, которую планируется завершить до конца года: «В ней также будет сформулирована дивидендная политика, которой пока нет». По его словам, страховщик уже в этом году выплатит своим акционерам 2 млрд рублей дивидендов. «Они объявили промежуточные дивиденды в размере 2 млрд рублей. На нашу долю, вместе с налогами и дисконтами как миноритарному акционеру, приходится менее 1 млрд рублей», — уточнил он.

«ЭсЭфАй» был создан семьей российского бизнесмена Михаила Гуцериева в конце 2016 года. Сначала он объединял небанковские финансовые активы, но затем превратился в универсальный холдинг. Сейчас в него входят 100% акций ЛK «Европлан», 49% страховой компании ВСК, а также 10,4% ритейлера «М. Видео» и 11,2% нефтяной компании (НК) «Русснефть». Более 57,1% акций холдинга находится у принадлежащей ему косвенно компании «ЭсЭфАй Трейдинг»; 10,7% акций составляют free-float (бумаги в свободном обращении), остальные акции принадлежат иным акционерам.