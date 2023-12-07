Костин сообщил, что доллар до конца года будет находиться в районе 90 рублей

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Базовых оснований для укрепления российской валюты пока нет, до конца года она будет находиться на уровне 90−90+ рублей за $1, значения в 100 рублей не достигнет. Об этом заявил глава банка ВТБ Андрей Костин на брифинге в рамках форума «Россия зовет!».

«Я не вижу базовых оснований, повторяю, для укрепления рубля. Он укрепился в силу нескольких причин, да, административное ограничение на необходимость продажи валюты сыграло какую-то роль, но в целом мне кажется, что курс ослаб, так как эти меры отработали и дальше он начал немножко проседать. Но не думаю, что он снова будет от 100 рублей до конца года, будет в районе — 90−90+ рублей», — сказал он.

Костин также отметил, что не видит угрозы дальнейшей девальвации рубля. «Я не вижу угрозы даже дальнейшей девальвации рубля куда-то, но он должен найти какой-то уровень равновесия», — сказал глава ВТБ.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в четверг составил 92,82 рубля, курс евро — 100,18 рубля, юаня — 12,96 рубля.

О форуме

Глобальный инвестиционный форум ВТБ «Россия зовет!» проходит 7 и 8 декабря в Центре международной торговли в Москве. Впервые со времен пандемии коронавируса мероприятие организовано в офлайн-формате, и впервые проходит в том числе на китайском языке.