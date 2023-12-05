Жилой фон: первоначальный взнос по ипотеке могут поднять до 30%

Ответ на перегрев

О том, что правительство принимает «некоторые меры по увеличению первоначального взноса льготной ипотеки», сообщил журналистам в субботу, 2 декабря, вице-премьер Марат Хуснуллин на выставке-форуме «Россия». Программа действует до 1 июля 2024 года, но должна, по мнению чиновника, развиваться. При этом, он отметил, что объем выдачи ипотеки сейчас довольно велик и власти рассматривают вопрос о том, как его регулировать. Правда, вице-премьер не уточнил, до какого уровня власти могут увеличить требования к первоначальному взносу по программам с господдержкой.

Правительство обсуждает повышение взноса до 30%, рассказали «Известиям» три источника, знакомых с ходом дискуссии. Один из собеседников «Известий» отметил, что параметр в 30% рассматривается, но не для всех программ с господдержкой. Правда, он не уточнил, для каких конкретно.

В сентябре этого года правительство уже повысило первоначальный взнос с 15% до 20%, и это коснулось всех видов льготной ипотеки. Возможно, сейчас идет речь о самой массовой — для покупки жилья в новостройках или строительства дома. По ней по ставке 8% годовых можно получить кредит до 12 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге, до 6 млн рублей — в других регионах.

Есть информация, что обсуждается также порог по минимальному первоначальному взносу в 25%, рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

4 декабря замминистра финансов Иван Чебесков сообщил «Интерфаксу», что Минфин уже внес в правительство проект постановления с изменениями в программу льготной ипотеки. Правда, он не уточнил, до какого уровня может быть повышен минимальный первоначальный взнос.

По словам первого вице-президента GloraX Александра Андрианова, инициатива продиктована желанием властей сократить объемы средств, направленные на субсидирование таких программ. Поскольку в ситуации, когда ключевая ставка составляет 15%, это является существенной нагрузкой на бюджет, пояснил он.

Контрастный душ

Необходимость введения дополнительного регулирования Марат Хуснуллин объяснил высоким ростом ипотечного рынка. Признаки перегрева в этом сегменте отмечал в последнем обзоре финстабильности и Центробанк, который неоднократно заявлял о необходимости ужесточения требований по программам с господдержкой. Так, указывалось в документе, на 1 ноября прирост на рынке ипотеки составил 34% в годовом выражении. И ключевым драйвером были именно массовые льготные программы, на которые приходится уже 63% от общего объема выданных ипотечных кредитов.

Как говорила на пресс-конференции глава Центробанка Эльвира Набиуллина, регулятор предложил правительству повысить первоначальный взнос по льготным программам, не уточнив, до какого уровня. Это должно способствовать охлаждению рынка.

Беспокойство у регулятора вызывает и тот факт, что рост ипотечного кредитования в значительной мере происходил за счет смягчения стандартов, указывается в обзоре финстабильности. За два года доля кредитов, предоставленных заемщикам с показателем долговой нагрузки более 80%, выросла почти в два раза и составила 47%. А доля кредитов для приобретения жилья с низким первоначальным взносом (до 20%) превысила половину от всех ипотечных выдач.

Это усиливает риски в данном сегменте. Ведь, как подчеркнула в недавнем интервью «Известиям» директор департамента финстабильности Центробанка Елизавета Данилова, размер первоначального взноса демонстрирует способность людей накапливать средства, и, как следствие, обслуживать свои обязательства.

Быстрый рост ипотечного кредитования, поддерживаемый льготными программами, привел к резкому повышению цен на первичное жилье. По оценкам, с апреля 2020 года, то есть с начала действия таких программ, в среднем квадратный метр в стране подорожал более чем на 80%. Причем увеличился разрыв цен между первичным и вторичным рынками жилья: к 1 октября 2023 года он достиг 42%, хотя три года назад не превышал 10%.

Регулятор неоднократно заявлял о необходимости сворачивания льготных программ, которые нужно оставить только для целевых групп. Например, для семей, чтобы поддерживать демографию. Также целесообразно сохранить их для регионов, где недостаточно высокое проникновение ипотеки, сказала в интервью «Известиям» Елизавета Данилова, добавив, что этот вариант также обсуждается в правительстве.

И Анатолий Аксаков подтвердил, что рассматривается вопрос о том, чтобы оставить льготные программы только для определенных категорий заемщиков.

— Я поддерживаю вариант, что их нужно сохранить для многодетных семей для улучшения демографической ситуации, участников СВО, которые выполняют благородную миссию в интересах страны, и инвалидов, — сказал депутат.

Он привел оценку, что в случае ужесточения требований по льготной ипотеке спрос, который простимулировал рост цен на рынке, снизится, а вместе с ним может подешеветь на четверть и жилая недвижимость.

Плавный переход

Участники рынка недвижимости и эксперты, опрошенные «Известиями» считают, что увеличение минимального первого взноса до 30% по массовой программе действительно может охладить спрос на первичку. Правда, не сразу, предположила замруководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова:

— Нельзя исключить, что даже само обсуждение вопроса повышения первоначального взноса может привести к импульсным покупкам по стороны желающих «запрыгнуть в последний вагон».

Это мнение разделяет и старший директор Группы рейтингов и финансовых институтов АКРА Ирина Носова. Она тоже считает, что спрос на покупку недвижимости за счет льготной программы может увеличиться.

— Население вновь будет стараться успеть до ужесточения требований, а значит и цены на первичное жилье пока продолжат рост, — сказала эксперт, добавив, что только в дальнейшем, безусловно, произойдет охлаждение рынка.

Кстати, такая реакция уже наблюдалась в сентябре, когда стало известно о повышении первого взноса по льготным программам. Спрос на кредиты сначала вырос до рекордных объемов, но уже в октябре начал падать и снизился на 10%.

В случае нового ужесточения требований рынку недвижимости потребуется минимум два-три месяца, чтобы адаптироваться, прогнозирует Татьяна Решетникова.

— На этот период спрос на первичном рынке может снизиться на 15−20%, и это помимо сезонного фактора начала года, — предположила она.

Но она сомневается, что это повлияет на стоимость жилья в новостройках, поскольку снижение цен ограничено инфляционными рисками и финансовой моделью строительства, заложенной при получении проектного финансирования.

— С учетом того, что денежные средства с эскроу-счетов застройщик получает лишь после завершения строительства, он вынужден закладывать в стоимость квадратного метра абсолютно все риски, которые могут отразиться на рентабельности проекта, — пояснила эксперт.

Логично, что повышение первоначального взноса должно привести к снижению спроса на льготную ипотеку, подчеркнул старший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Владимир Тетерин. Но, по его мнению, не всё так однозначно. Например, он предположил: при нехватке средств на взнос некоторые заемщики сочтут, что им более выгодно компенсировать этот недостаток за счет потребкредита, чем брать кредит по рыночной ставке.

И замдиректора Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Татьяна Школьная отметила, что использование такой практики может помешать охлаждению рынка. Поэтому, уверена она, повышение первоначального взноса должно происходить поэтапно:

— Задача не просто «остудить» спрос, а сделать это плавно. Чтобы избежать вероятности масштабных негативных последствий «перегрева», важно не только повышать порог взноса, но и исключить схемы использования необеспеченных потребкредитов в целях получения ипотеки. Чтобы сбалансировать спрос и предложение, потребуется время. Степень достаточности тех или иных мер будет соотноситься с динамикой рынка.

Если предложенных мер будет недостаточно, значит будут введены дополнительные, уточнила она.

Минфин, ЦБ, Минстрой и аппарат вице-премьера Марата Хуснуллина оперативно не ответили на запрос «Известий».