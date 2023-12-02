Правительство может вновь повысить первоначальный взнос по льготной ипотеке

«До 1 июня следующего года у нас действуют семейная и льготная ипотеки. Сейчас мы принимаем некоторые меры по увеличению первоначального взноса. Объем выдачи ипотеки очень большой в настоящий момент. Мы смотрим, как регулировать объем выдачи до 1 июня по ипотеке», — рассказал он (цитата по ТАСС).

Хуснуллин также добавил, что прирост ипотечных портфелей по итогам текущего года составит 3,5 трлн руб. по сравнению с 2 трлн руб. в 2022 г.

Первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой не зависит от вида программы. В середине сентября правительство РФ увеличило его минимальный размер с 15% до 20%. Кроме того, была снижена на 0,5 п. п. предельная величина субсидии банкам. Как отмечали тогда источники «Ведомостей», для эффективного охлаждения рынка на фоне разницы между льготной и рыночной ставками этих мер может оказаться недостаточно.

В ноябре председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор поддержал идею депутатов разработать льготную ипотечную программу с дифференцированной ставкой, привязанной к уровню дохода в том или ином регионе. Она предложила при проработке новой программы обратить внимание на проникновение ипотеки в регионах — где ее совсем мало выдают, а где она развита, — а также комплексно смотреть на уровень обеспеченности жильем. При этом Набиуллина предположила, что одновременно с льготной ипотекой можно выдавать субсидии региональным строительным компаниям, чтобы замотивировать их активнее строить новые дома.

В проекте бюджета на 2024−2026 гг. расходы по льготной программе в следующем году определены в размере 230 млрд руб., в 2025 г. — 102,5 млрд руб. По семейной ипотеке траты в следующем году составят 223,8 млрд руб., в 2025 г. — 123,8 млрд руб.