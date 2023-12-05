Moody’s изменило прогноз по рейтингу Китая на «негативный»
Рейтинговое агентство Moody’s понизило прогноз по кредитным рейтингам правительства Китая со «стабильного» до «негативного», передает CNBC News.
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Рейтинговое агентство Moody’s понизило прогноз по кредитным рейтингам правительства Китая со «стабильного» до «негативного», передает CNBC News.
При этом агентство сохранило долгосрочный рейтинг суверенных облигаций Китая на уровне «A1», ожидая, что годовой рост ВВП Китая замедлится до 4% в 2024 и 2025 гг. и составит в среднем 3,8% с 2026 г. по 2030 г.
Изменение прогноза отражает возросшие риски, связанные со структурным и устойчивым снижением среднесрочного экономического роста и продолжающимся кризисом в секторе недвижимости, отметили в Moody’s.
Этот шаг Moody’s стал первым изменением в отношении Китая с тех пор, как агентство понизило свой рейтинг на одну ступень до «A1» в 2017 г., также сославшись на ожидания замедления экономического роста и растущего долга.
В министерстве финансов Китая заявили, что разочарованы решением Moody’s о понижении рейтинга. Минфин страны подчеркнул, что опасения Moody’s по поводу перспектив экономического роста Китая и финансовой устойчивости избыточны. С начала года на фоне нестабильного восстановления мировой экономики макроэкономика Китая продолжала восстанавливаться, добавили в министерстве.
В сентябре аналитики BlackRock понизили рейтинг китайских акций с «избыточного веса» до «нейтрального», указывая на проблемы в секторе недвижимости и ограниченные меры стимулирования со стороны властей. Эксперты заявили, структурные проблемы в Китае подразумевают ухудшение долгосрочного роста экономики, которая борется с рисками дефолта на рынке недвижимости и вялым восстановлением внутреннего потребления.
За ноябрь индекс внутреннего Китая CSI 300 снизился на 2,14% до 3496,2 пункта, а с начала года — на 9,7%. Гонконгский индекс Hang Seng за это же время просел на −0,41% и 14% соответственно.