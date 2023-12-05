Moody’s изменило прогноз по рейтингу Китая на «негативный»

При этом агентство сохранило долгосрочный рейтинг суверенных облигаций Китая на уровне «A1», ожидая, что годовой рост ВВП Китая замедлится до 4% в 2024 и 2025 гг. и составит в среднем 3,8% с 2026 г. по 2030 г.

Изменение прогноза отражает возросшие риски, связанные со структурным и устойчивым снижением среднесрочного экономического роста и продолжающимся кризисом в секторе недвижимости, отметили в Moody’s.

Этот шаг Moody’s стал первым изменением в отношении Китая с тех пор, как агентство понизило свой рейтинг на одну ступень до «A1» в 2017 г., также сославшись на ожидания замедления экономического роста и растущего долга.

В министерстве финансов Китая заявили, что разочарованы решением Moody’s о понижении рейтинга. Минфин страны подчеркнул, что опасения Moody’s по поводу перспектив экономического роста Китая и финансовой устойчивости избыточны. С начала года на фоне нестабильного восстановления мировой экономики макроэкономика Китая продолжала восстанавливаться, добавили в министерстве.

В сентябре аналитики BlackRock понизили рейтинг китайских акций с «избыточного веса» до «нейтрального», указывая на проблемы в секторе недвижимости и ограниченные меры стимулирования со стороны властей. Эксперты заявили, структурные проблемы в Китае подразумевают ухудшение долгосрочного роста экономики, которая борется с рисками дефолта на рынке недвижимости и вялым восстановлением внутреннего потребления.

За ноябрь индекс внутреннего Китая CSI 300 снизился на 2,14% до 3496,2 пункта, а с начала года — на 9,7%. Гонконгский индекс Hang Seng за это же время просел на −0,41% и 14% соответственно.