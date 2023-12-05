Криптобиржа ATAIX Eurasia попросила россиян закрыть счета

В соответствии с санкциями Европейского Союза, ATAIX Eurasia не может продолжать предоставлять услуги гражданам России, лицам, проживающим там, и и юрлицам, зарегистрированным в РФ, сообщили корреспонденту Frank Media в службе поддержки биржи.

В сообщении биржи говорится, что для нее это «трудное решение» и она сожалеет о нем, однако обязана строго придерживаться санкций Евросоюза. Именно санкции, как следует из сообщения биржи, предполагают ограничения на предоставление услуг россиянам и российским компаниям.

«Нашим пользователям, которые подпадают под ограничения, следует принять все необходимые меры для закрытия своего аккаунта и вывода средств». Биржа просит клиентов завершить его до 15 декабря.

Это не первая криптобиржа, которая отказывает в обслуживании россиянам. В августе криптобиржа Binance ограничила валютные операции для россиян. Пользователи из России получили сообщение в приложении биржи, о том, что они больше не смогут торговать любой валютой, кроме рубля через сервис Binance P2P. А чуть позже Binance заключила соглашение о продаже своего российского бизнеса компании CommEX.