Кофе снова может подорожать на фоне плохих новостей из Вьетнама

Вьетнам, по предварительным расчетам, произведет 1,6 — 1,7 миллиона тонн зерен кофе текущего урожая. Годом ранее урожай составил 1,78 миллиона тонн, сообщил заместитель председателя Вьетнамской ассоциации кофе и какао До Ха Нам в ходе конференции в Хошимине.

Он добавил, что запасы последнего урожая почти закончились.

Неурожай во Вьетнаме — не первая причина в текущем году, по которой кофе дорожает. В начале 2023-го фьючерсы на робусту на бирже в Лондоне выросли до максимума с 2008 года на фоне дефицита поставок.

Как отметил вьетнамский чиновник, причина сокращения урожая — сужение сельскохозяйственных площадей в стране, а также падение урожайности.

Общая площадь кофейных плантаций Вьетнама составляет порядка 600 тысяч гектаров, считает Нам. По данным министерства сельского хозяйства — 700 тысяч гектаров. Причина различия оценок: вырубка фермерами кофейных деревьев для выращивания более прибыльных культур: дуриана и авокадо.

Экспорт Вьетнама может упасть на 15% в сезоне 2023−2024 гг. с 1,66 млн тонн годом ранее, добавил председатель ассоциации Нгуен Нам Хай. Он отметил, что на конец ноября сбор урожая был завершен на 50%. Местные цены выросли более чем на 40% по сравнению с уровнем годом ранее.

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