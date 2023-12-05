Карты «Мир» начали принимать на Кубе

«Знаем, что после появления возможности снимать наличные с карт “Мир” в местных банкоматах, туристы ждали возможности повсеместно расплачиваться нашими картами на Кубе. Теперь платить, как дома, можно практически во всех терминалах курортных Варадеро и Гаваны», — заявил генеральный директор платежной системы «Мир» Владимир Комлев.

В ближайшее время планируется обеспечить прием карт на всей территории Кубы, добавил он. В пресс-службе добавили, что с марта 2023 г. наличные с карт «Мир» через банкоматы на Кубе сняли около 3000 раз.

О том, что на Кубе до конца года наладят использование карт «Мир», ранее сообщил министр туризма страны Хуан Карлос Гарсиа Гранда. Как ожидается, картами «Мир» можно будет оплатить покупки во всех ресторанах и магазинах. В марте посол России в Гаване Андрей Гуськов прогнозировал увеличение турпотока из РФ на остров после запуска системы «Мир».

Национальная система платежных карт (НСПК), которая является оператором платежной системы «Мир», была создана в 2014 г. после введения западных санкций против России. Эмиссия карт «Мир» началась в 2015 г.

На фоне введения санкций против России западными странами оплата за границей российскими картами стала практически невозможной. Оплатить покупки за рубежом россияне могут картами Union Pay неподсанкционных банков, также в некоторых странах продолжают принимать карты «Мир». Воспользоваться ими можно, например, в Белоруссии, Абхазии, Армении, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии и др.