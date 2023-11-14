Оператор карт «Мир» одобрил прием платежей российскими банками за рубежом

Платежная система «Мир» одобряет использование российскими банками своих терминалов для оплаты за границей. Национальная система платежных карт (НСПК, оператор карт «Мир») может дать банкам дополнительные разъяснения по этому поводу, рассказал РБК глава НСПК Владимир Комлев на форуме «Финополис». Это поможет устранить неопределенность при приеме подобных платежей.

Из-за санкций оплатить покупки за рубежом российскими картами практически невозможно (редкие исключения — карты Union Pay неподсанкционных банков, которых осталось не так много, и карты «Мир» в терминалах небольшого количества банков стран СНГ).

В этих условиях банки еще в прошлом году начали устанавливать терминалы для приема своих карт в других странах, писал РБК.

«Продвижение российскими финтехкомпаниями и банками платежных QR-кодов или организация оплаты через POS-терминалы за границей в целом не противоречит российскому законодательству и правилам платежной системы “Мир”, несмотря на ряд нюансов, которые нужно учитывать и соблюдать. Мы понимаем, что в текущих условиях банки и финтехи берут на себя достаточно высокие финансовые и прочие риски. Поэтому с нашей стороны в такой ситуации будет правильнее в рамках своих правил как минимум не запрещать эту тенденцию. Здесь могут быть определенные разъяснительные меры с нашей стороны, соответствующие нашим правилам, которые позволят банкам чувствовать себя в большей безопасности и уверенности», — сказал Комлев.

По словам Комлева, разъяснения необходимы именно для установки банками POS-терминалов в других странах.

В случае использования QR-кода или платежной ссылки за границей транзакция, по сути, совершается на территории России.

«Это выглядит как оплата на сайте из любой точки мира. Иногда могут возникать противоречия, в какой валюте проходит платеж, но правила от этого не страдают», — объяснил Комлев. «А вот когда банк со своим POS-терминалом выходит на другую территорию и транзакции совершаются в POS-терминалах либо на зарубежном сайте, здесь могут быть нужны определенные дополнительные разъяснения», — подчеркнул Комлев.

«В целом мы поддерживаем решения, которые направлены на развитие трансграничных операций», — сказал РБК представитель ЦБ.

Зачем банкам POS-терминалы за границей

Для продвижения карт «Мир» за границей Банк России и платежная система официально договариваются с иностранными банками или платежными сервисами, однако процесс усложнился из-за риска санкций, отмечала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Установка терминалов за рубежом — один из способов решения проблемы.

По словам Комлева, наиболее масштабно это проявляется в странах, куда едут туристы: Турция, Мальдивы, ОАЭ и другие популярные направления.

Например, осенью прошлого года два российских банка рассматривали возможность установки своих POS-терминалов в дружественных странах, в том числе в Турции и ОАЭ, для приема карт «Мир». Спустя год три источника РБК на платежном рынке рассказали о том, что этот способ приема платежей изучали сразу несколько российских банков, в том числе крупные. Некоторые из них установили несколько POS-терминалов в других странах, однако пока не стали масштабировать их число из-за неясной ситуации с правилами «Мир» и повышенными рисками.

Также они сталкиваются с трудностями при проведении трансграничных расчетов между банками-эквайерами и зарубежными продавцами. Два собеседника РБК уточнили, что этот вопрос уже обсуждался с НСПК.

Также российские банки запустили оплату с помощью QR-кодов в Турции, Таджикистане, Узбекистане, Таиланде, на Кубе и т. д. При сканировании QR-кода можно выбрать оплату с помощью СБП либо с помощью российской карты. Оплату с помощью QR-кодов или платежных ссылок через Систему быстрых платежей (СБП), например, принимают авиакомпании Ближнего Востока.

Как могут выглядеть схемы по работе российских POS-терминалов за границей

Банк-эквайер может заключить договор с посредником (платежным провайдером, предпринимателем и т. п. ), который, в свою очередь, заключает контракт с иностранным магазином или отелем и ставит в нем POS-терминал банка. Затем при совершении платежей деньги покупателей поступают на счет посредника, который открыт в банке-эквайере. Посредник конвертирует полученные рубли в нужную валюту и перечисляет их на расчетный счет продавца.

Иностранный магазин или отель оформляет доверенность на посредника. Посредник обращается в российский банк-эквайер, открывает в нем рублевый счет для продавца и заключает с банком договор от его имени, затем забирает POS-терминалы и устанавливает их в торговой точке.

Помогут ли разъяснения от «Мир»

Прямому продвижению системы «Мир» за пределами России могут препятствовать санкционные риски для банков, принимающих этих карты, о которых еще в сентябре прошлого года заявлял Минфин США, поэтому НСПК может пойти по дополнительному пути для обеспечения приема российских карт за границей, предполагает управляющий партнер юридической компании «Бендерский и партнеры» Андрей И. Предложенная же схема не подразумевает прямого сотрудничества с НСПК и при этом оставляет возможность присутствия и распространения бренда «Мир» за рубежом, добавляет ведущий исследователь лаборатории блокчейн и финтех Школы управления «Сколково» Екатерина Семерикова.

Платежная система может разъяснить банкам схемы сотрудничества, которые они могут использовать при работе с партнерами в других странах, продолжает Семерикова. Также «Мир» может взять на себя функции переговорщика с иностранными магазинами, отелями и иными торговыми точками, считает директор практики по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора Kept Ольга Бледнова. По мнению Семериковой, предложенная схема не должна противоречить законодательству других стран, если партнер, с которым сотрудничает банк, соответствует всем критериям платежного агента и может заключать договор с магазином в рамках регулирования конкретной страны.

«Это может подтолкнуть банки к движению и изучению вопроса. Однако банк в любом случае будет решать для себя, насколько это выгодно в долгосрочной перспективе, учитывая все риски. В любом случае массовое внедрение POS-терминалов пока вряд ли будет — скорее всего, будут эксперименты в рамках наиболее популярных локаций и стран, например в Турции и ОАЭ», — рассуждает Семерикова. Существующие уже сейчас примеры работы POS-терминалов за границей подтверждают отсутствие каких-либо технологических барьеров, поэтому вопрос расширения числа устройств будет зависеть от готовности банков принять на себя риски, так как разъяснения платежной системы полностью их не нивелируют, считает И.