Отбор газа из ПХГ ЕС в ноябре вырос на четверть

Европейские ПХГ в ноябре пополнились на 1,2 млрд куб. м, что в 2,2 раза ниже прошлогодних показателей. Отбор газа из хранилищ составил 5,6 млрд куб. м — на 25% больше значения годом ранее.

Отопительный сезон в Европе начался 7 ноября 2023 года (на неделю раньше, чем в прошлый осенне-зимний сезон), и с этого момента страны ЕС отобрали из хранилищ 5,4 млрд куб. м газа. При этом суммарный отбор газа из ПХГ на 24-й день с момента достижения максимума их заполнения уже на 11% выше среднего значения на этот день за предыдущие пять лет. Прошлый сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ завершился 7 апреля 2023 г., когда в них оставалось 55,47% запасов.

Запасы газа в хранилищах Европы на 30 ноября снизились до 95,33%, это на 10,74 процентного пункта выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет. Сейчас в них находится 105,1 млрд куб. м газа. Европейские страны заполнили газом свои подземные хранилища на целевые 90% к отопительному сезону еще в середине августа, а к началу сезона отбора накопили в них рекордные 99,63%.

Погода в ходе текущей недели в Центральной и Западной Европе окажется немного теплее, чем в предыдущие семь дней. Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в ноябре выросла до 22%.

Цена газа в Европе по итогам ноября снизилась на 10%. Если 31 октября фьючерсы на газ торговались на уровне около $524 за 1 тыс. куб. м, то 30 ноября 2023 года торги закрылись на уровне $470. При этом средняя цена за ноябрь уменьшилась на 0,2%, до $512,5 за 1 тыс. кубометров.

Поставки газа РФ через Украину

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», — 42,1 млн куб. м на 4 декабря. Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена«, — сообщил журналистам представитель “Газпрома”. Ранее “Оператор ГТС Украины” (ОГТСУ) подтвердил заявку на прокачку данного объема. Накануне объем прокачки составил 42 млн куб. м.

Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок газа РФ в страны Западной и Центральной Европы после разрушений на «Северном потоке». Поставки российского газа идут через Украину в сокращенном объеме с мая 2022 года, когда ОГТСУ сообщил о прекращении транзита в Европу через станцию «Сохрановка» из-за форс-мажора: компания якобы не может осуществлять контроль за компрессорной станцией «Новопсков» в ЛНР. Однако в российском газовом холдинге не увидели оснований для прекращения прокачки в прежнем режиме.

Осенью 2022 года «Нафтогаз Украины» подал прошение об арбитраже в Международный арбитражный суд против «Газпрома» за якобы несвоевременную оплату услуг по транспортировке газа по территории Украины. Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что это арбитражное разбирательство нелегитимно, и участие российского холдинга в процессе бессмысленно. При этом Россия может ввести санкции против «Нафтогаза» в случае дальнейших недобросовестных действий со стороны украинской компании, что сделает невозможным любые отношения с ней.

Поставки СПГ в Европу

Поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы в ноябре существенно возросли после падения месяцем ранее. По итогам ноября они составили 11,61 млрд куб. м, оказавшись на 16% выше, чем в октябре, и на 2% ниже к прошлому году. Этот показатель стал вторым для ноября в истории. Предыдущий максимум был установлен в ноябре 2022 года.

Всего за 11 месяцев 2023 года поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы составляют порядка 118,5 млрд куб. м — на 1,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

СПГ в 2023 году занимает первое место по доле среди источников получения газа Европой — 40%, следует из данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) на 29 ноября. На втором месте с долей в 29% — поставки из Северного моря (в основном газ Норвегии), на третьем с 12% — поставки из Северной Африки.

Доля поставок газа с Востока (российский газ, поставки газа Украины, а также отбор европейскими компаниями своего газа из ПХГ Украины) подросла до 9,4%. Это больше, чем поставляется из Великобритании (6%).