Новое препятствие для российского рынка

Японская иена существенно укрепилась вечером в пятницу на фоне заявлений председателя ФРС Джерома Пауэлла, что денежная политика США находится на территории сдерживания. Многие расценили это заявления в качестве подтверждения, что цикл ужесточения завершился. Естественно, что крепкая иена оказывает давление на акции экспортёров. Бумаги Toyota Motor теряли около 2,2%, Honda Motor снижались на 2,4%, а Nissan Motor на 3,1%. Также в минусе были акции банков на фоне падения доходностей по американским казначейским обязательствам. Акции Mitsubishi UFJ Financial теряли около 1,9%, Sumitomo Mitsui Financial около 1,2%, а Mizuho Financial около 1,8%.