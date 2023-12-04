Баррель потерял $4,5 за считанные дни после решений ОПЕК+

Февральский фьючерс на нефть эталонной марки Brent на бирже ICE с 29 ноября подешевел более чем на 5%, или на $4,5 за баррель. 4 декабря он торговался по $78,4/барр., следует из данных биржи.

Днем в течение торговой сессии цена Brent приближалась к $78 — минимальному показателю с середины ноября.

Снижение нефтяных котировок последовало за решениями, принятыми на заседании стран-участниц сделки ОПЕК+ 30 ноября. Государства согласились добровольно сократить добычу и экспорт нефти и нефтепродуктов, а также об изменении квот трех стран. Так, квота на добычу нефти для Анголы на 2024 г. сократилась на 170 000 барр./сутки до 1,1 млн барр./сутки, а для Конго и Нигерии показатель был увеличен — на 1000 барр./сутки до 277 000 барр./сутки и на 120 000 барр./сутки до 1,5 млн барр./сутки соответственно.

Сокращение добычи нефти (вне утвержденных квот) рядом стран ОПЕК+ на I квартал 2024 г. составит суммарно 2,2 млн барр./сутки, решили участники встречи. Из них снижение суточной добычи на 1,3 млн барр./сутки обеспечат ранее достигнутые договоренности, а 900 000 барр./сутки — новые сокращения от текущего уровня добычи. В частности, Ирак суммарно снизит суточную добычу на 223 000 барр., ОАЭ — на 163 000 барр., Кувейт — на 135 000 барр., Казахстан — на 82 000 барр., Алжир — на 51 000 барр., Оман — на 42 000 барр.

Кроме того, Саудовская Аравия продлила действие добровольного сокращения добычи на 1 млн барр./сутки на январь-март будущего года. Россия также добывает меньше нефти, чем ей позволяют квоты в рамках ОПЕК+. С марта страна взяла на себя добровольное обязательство по снижению добычи на 500 000 барр./сутки и позднее продлила его до конца 2024 г.

Россия выступила с инициативой такого добровольного сокращения в феврале и позднее к ней присоединились еще 8 стран ОПЕК+.

Также Москва, как заявляли российские власти, ограничивает экспорт нефти и нефтепродуктов. Вице-премьер Александр Новак уточнял, что на I квартал 2024 г. продлено снижение экспорта нефти на 300 000 барр./сутки (за базу принят уровень мая-июня 2023 г.) и нефтепродуктов — на 200 000 барр./сутки.

Нефтяные котировки в последние месяцы волатильны. В октябре на фоне начала войны между Израилем и палестинской группировкой «Хамас» цены на Brent на бирже шли вверх. Международное рейтинговое агентство (МЭА) поясняло, что из-за риска вовлечения в войну нефтедобывающих стран Ближнего Востока, особенно Ирана, трейдеры установили премию за риск в $3−4/барр. Фьючерсы на Brent перешли к росту и 19 октября достигли месячного максимума в $91/барр.

Но к началу ноября цены вновь обвалились до $80/барр., когда стало понятно, что нефтедобывающие страны не вступят в конфликт.

По мнению ОПЕК, с середины октября котировки на нефть перешли к снижению из-за биржевых спекулянтов, которые резко сократили длинные позиции на фьючерсы и опционы на нефть Brent и WTI в октябре по сравнению с концом сентября. Об этом заявляла организация в своем докладе от 13 ноября. К 8 ноября баррель Brent подешевел на 12,6% до $79,5, а WTI — на 14,8% до $75,3. После этого прошло еще три небольшие волны роста и падения котировок.

Добровольное сокращение добычи нефти, о котором договорились страны ОПЕК+, оказалось не таким значительным, так как 1,3 млн барр./сутки из объявленных 2,2 млн приходятся на уже действующие ограничения, поясняет старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Рональд Смит. Кроме того, рынок, по его словам, скептически относится к утверждениям, что все мелкие игроки ОПЕК+ выполнят свою долю сокращения.

«Если бы такие же сокращения (1,3 млн баррелей в сутки) были официально включены в квоты, а сокращения Саудовской Аравии и России также были официально оформлены, думаю, что цены на нефть отреагировали более благоприятно», — считает Смит.

Хотя картелю не удалось удержать котировки от падения, без решений о снижении добычи падение было бы еще более сильным, возражает аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. Нефтяные котировки могут продолжить умеренную коррекцию в течение следующих двух-трех дней и достигнуть $77/барр. или даже немного ниже, прогнозирует Смит.

Но аналитик прогнозирует, что уже в конце этой недели или в начале следующей стоимость нефти может вернуться к $80/барр. Потавин добавляет, что в декабре «у спекулянтов будет время, чтобы снизить цены на Brent», но к концу 2023 г. котировки могут начать новую волну роста и достичь $84−86/барр. Такое восстановление произойдет на фоне дефицита предложения на сырьевых биржах: обновленные прогнозы говорят о нехватке сырья на рынке в 300 000 барр./сутки в I квартале 2024 г., хотя раньше ожидался профицит в том же объеме, пояснил он.

Решение ОПЕК+ окажет влияние на нефтяные котировки, но не в краткосрочной перспективе, считает партнер Kept Максим Малков. По его словам, падение цен на нефть сейчас обусловлено преимущественно снижением покупательской способности и меньшими, чем ожидалось, темпами роста спроса в Азии из-за мировой рецессии. Также рынок беспокоит спрос на нефть в США и Европе, добавляет Смит.

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