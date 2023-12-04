Акции золотодобытчиков на Мосбирже дорожают на фоне рекордной стоимости золота

Акции золотодобывающих компаний на торгах 4 декабря прибавляют в цене на фоне роста стоимости золота до исторического максимума.

По данным Московской биржи, Акции Polymetal на 16:17 мск прибавляли в стоимости 3,3% и стоили 500,2 рубля. Бумаги «Селигдара» дорожали на 2,27%, до 66,78 рубля. Котировки «Южуралзолота», который вышел на IPO 22 ноября, росли на 2,63%, до 0,57 рубля. В то же время немного теряли в стоимости акции «Полюса», дешевея на 0,41%, до 10 927 рублей. На максимуме утром 4 декабря они росли на 1,95% к цене предыдущего закрытия. Лидером по росту акций среди золотодобытчиков стало «Бурзолото»: акции компании на 16:21 выросли в стоимости на 19,02%, до 1658 рублей.

Утром 4 декабря стоимость золота на спотовом рынке превысила $2150 за унцию, что стало рекордом.

Позже цена скорректировалась, на 11:45 мск металл терял в стоимости к закрытию прошлой торговой сессии. На 16:25 мск цена за унцию золота составляет $2086,7 (-0,14%).

Стоимость золота растет второй месяц подряд на фоне продолжающейся войны между Израилем и ХАМАС и ожидаемого снижения процентных ставок, писал CNBC. Этот металл традиционно растет в цене в периоды экономической и геополитической нестабильности благодаря статусу надежного защитного актива, отмечало издание.

Аналитики, опрошенные CNBC, ожидают, что в 2024 году золото будет торговаться выше $2000 за унцию и может поставить новый рекорд.