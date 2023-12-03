В «БКС Мир инвестиций» назвали 5 акций для активных трейдеров на декабрь

В «БКС Мир инвестиций» выбрали пять акций для активных трейдеров на декабрь. В ноябре на российском рынке сохранялся боковик, индекс Мосбиржи снизился примерно на 1%. При этом, несмотря на очень низкую волатильность всего рынка акций, в ноябре было несколько ярких корпоративных историй, обеспечивших резкие скачки курсов бумаг. В декабре эксперты ожидают повышения волатильности на рынке.

Для активных трейдеров высокая волатильность — возможность дополнительного заработка, отмечают эксперты. Они выбрали наиболее подходящие акции для активных трейдеров. При этом эксперты предупредили, что спекулятивно настроенным игрокам стоит соблюдать осторожность и использовать защитные стоп-приказы.

«Полиметалл».

В акциях золотодобывающей компании «Полиметалл» (POLY) наблюдались сильнейшие распродажи. По итогам двух дней торгов 23 и 24 ноября бумаги потеряли 29,3% — котировки опустились на годовые минимумы к ₽390 на фоне инициативы корпорации обменять российские бумаги на казахстанские в пропорции 1:1. Курс акций на бирже AIX составлял ₽340, и дисконт к бумагам на Мосбирже до выхода новости достигал 60%. На пике паники дисконт сократился до 15%.

В последние дни ноября бумаги «Полиметалла» отыграли часть потерь, подорожав до ₽540, но затем цена вновь вернулась к уровням ниже ₽500. По мнению экспертов, волатильность в декабре останется очень высокой. Обмен бумаг открывает возможность выплаты дивидендов, но неопределенности и инфраструктурных рисков предостаточно. Ранее в бумагах была техническая поддержка на ₽450. В декабре акции ее наверняка протестируют и даже могут уйти ниже, полагают эксперты.

«Сегежа».

Акции лесопромышленного холдинга «Сегежа» (SGZH) были одними из лидеров распродаж ноября среди ликвидных акций из индекса Мосбиржи. Потери к концу месяца составили около 12%, но на пике обвал превышал 23%, акции день за днем обновляли исторические минимумы. В конце месяца вышла информация о предоставлении стабилизационного кредита от материнской компании АФК «Система». Это лучше, чем допэмиссия акций, рассказали в «БКС Мир инвестиций». Настрой по бумагам «Сегежи» немного изменился к лучшему, а закрытие коротких позиций привело к взлету акций на 23% от локальных минимумов. Правда, сейчас большая часть этого роста уже сошла на нет.

По мнению экспертов, стабилизационный кредит может поддержать «Сегежу» лишь временно, негативные факторы по-прежнему актуальны для акций. В декабре высокая волатильность в бумагах сохранится, дальнейший отскок акций вызывает сомнение, а вот на снижение на предыдущие минимумы под уровень ₽4 они вновь способны.

В акциях агрохолдинга «Русагро» (AGRO) после взлета котировок в октябре на 25% и обновления исторического максимума (₽1679,2) была высокая вероятность коррекции ниже ₽1400. На локальном минимуме бумаги опускались до ₽1360. После этого был очередной сильный отскок на 20% — и вновь падение на исходные позиции. В итоге ноябрь бумаги агрохолдинга завершают с минимальными изменениями.

Технически в бумагах сформирован нисходящий торговый канал. Если российский рынок акций в целом не оживится, и более того, начнет снижаться, то высоковолатильные бумаги «Русагро» не останутся в стороне, полагают эксперты. Уровень поддержки на декабрь — ₽1300.

Акции золотодобывающей компании «Селигдар» (SELG) показали высокую волатильность при падении цены более чем на 11% за месяц. Бумаги недавно вошли в состав индекса Мосбиржи. Ликвидность инструмента на порядок ниже оборотов торгов акций из индекса, отсюда и высокая рисковость, и волатильность. Технический анализ в таких низколиквидных инструментах затруднен. Сохраняется повышенная вероятность падения котировок «Селигдара» к уровню ₽66, сообщили эксперты.



ВК.

Акции технологической корпорации ВК (VKCO) — лидеры по доходности в ноябре с ростом около 7%. При этом в октябре акции были в аутсайдерах с потерями в районе 13%. В октябре перед редомициляцией бумаги закрылись на уровне ₽666, после чего почти месяц не торговались. В ноябре акции начали восстанавливаться — неделю назад они обновили месячный максимум, цена в моменте поднималась к уровню ₽652.

Бумагам не удалось быстро отыграть разрыв, но попытки наверняка будут, полагают эксперты. Во многом дальнейшая динамика акций ВК будет зависеть от общего фона на рынке, но в декабре вероятность перекрытия «зловещего гэпа» сохраняется и можно ожидать резких скачков в бумагах технологической корпорации.