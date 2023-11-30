Правительство запустило льготную ипотеку в Арктике

Дальневосточную ипотеку в России запустили в 2019 году. Она подразумевает выдачу кредитов под 2% на покупку жилья в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). Программа направлена на улучшение жилищных условий в регионе и развитие местного строительного рынка. Оформить ее можно сроком до 242 месяцев, или более 20 лет. Воспользоваться этой программой можно только один раз в жизни. Изначально льготы действовали до 2025 года, но в декабре 2022 года их продлили до 2030 года. В 2023—2025 годах на реализацию этой программы предусмотрено порядка 70 млрд руб.