Китайский банк запретил своим аналитикам говорить о проблемах в экономике

Одновременно сотрудников призвали не носить предметы роскоши и не раскрывать уровень своего дохода третьим лицам. Особую осторожность необходимо соблюдать при обмене мнениями с клиентами за пределами Китая, потому что информация может нести политические риски и риски для национальной безопасности.

Отдельно руководство банка призвало как можно тщательнее проверять экспертов, приглашаемых для участия в презентациях и конференциях, чтобы там не прозвучали сомнительные мнения.

По оценке издания, такая директива свидетельствует о росте уровня самоконтроля в китайских финансовых организациях. Им приходится ограничивать своих сотрудников в связи с новой политикой властей, которые на фоне трудностей в экономике все чаще критикуют гедонистический образ жизни банкиров. Источник, указанный в материале, утверждает, что еще как минимум в двух инвестбанках в Китае сложилась аналогичная практика. В частности, под запретом темы дефляции и обменного курса юаня.

Еще в августе иностранные инвесторы начали замечать, что им стало сложнее получить комментарии о реальном положении дел в китайской экономике. Они сталкивались с массовыми отказами от общения, а эксперты, согласившиеся говорить, зачастую отделываются общими словами, цитируют речи главы КНР Си Цзиньпина или транслируют официальную линию партии.

По данным Financial Times, Народный банк Китая потребовал от аналитиков отказаться от упоминания дефляции, оттока капитала и падения цен на продукцию производителей.

Ранее сегодня сообщалось, что индексы менеджеров по закупкам (PMI) Китая в ноябре оказались заметно хуже прогнозов, которые предполагали продолжение оживления экономики, наблюдавшегося в течение последних месяцев. Таким образом, надежды, что Пекину за счет государственного вмешательства удалось преодолеть негативные тенденции, оказались под вопросом.