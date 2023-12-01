Аналитики Citi рекомендуют покупать турецкую лиру

Аналитики команды рекомендуют клиентам покупать турецкую лиру, но против чешской кроны, для этого эффективно использовать 3-месячные форвардные контракты.

Эксперты банка аргументируют это тем, что в последние месяцы доверие к новой экономической команде в Турции (руководство Центрального банка сменилось и перешло к жесткой монетарной политике, повысив ключевую ставку до 35%). При этом Чешская Республика борется с вялым экономическим ростом, что играет против ее валюты.

«Центральный банк Турции на прошлой неделе повысил ставки еще на 5 процентных пунктов до 40%, удивив более значительным повышением, чем ожидалось. Он указал, что сейчас цикл ужесточения приближается к концу, и темпы дальнейшего ужесточения замедлятся». — отмечается в сообщении аналитиков.

«Центробанк подчеркнул, что жесткие денежно-кредитные условия будут сохраняться до тех пор, пока это необходимо для обеспечения стабильности цен», — говорится в аналитической записке валютных стратегов Citi Луиса Косты и Бхумика Гупта.

«Сейчас мы открываем длинную позицию по цене 0,765 (спот). Цель 0,82, стоп 0,735. Риски этой рекомендации: возвращение к популистской политике в Турции в преддверии местных выборов в следующем году».

Ключевая ставка в Турции сейчас составляет 40%, однако эксперты прогнозируют инфляцию на следующий год на уровне 70% в этой стране.

При этом участники долгового рынка Турции убеждены в решимости Центробанка бороться с инфляцией. А это подразумевает возвращение к благоприятной для рынка политике.

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