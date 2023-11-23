Ставкам нет предела: ЦБ Турции увеличил процент

С приходом нового главы ЦБ Турция вернулась к проведению ортодоксальной монетарной политики после нескольких лет экспериментов, когда под давлением президента страны регулятор снижал ставки для борьбы с высокой инфляцией.

Перед ЦБ Турции стоит задача вернуть инфляцию к целевому уровню в 5%. В октябре годовая инфляция в Турции составляла свыше 61%.

В результате реальные ставки в Турции (с поправкой на инфляцию) по-прежнему остаются одними из самых низких в мире, что оказывает давление на турецкую лиру: она с начала этого года подешевела на более 50% к доллару.

По мнению Михаила Васильева, ключевая ставка в Турции еще не находится на достаточно высоком уровне для сдерживания инфляции. Большинство ЦБ мира стремятся повысить ставку выше уровня инфляции, чтобы вернуть ее к цели.

При этом Центробанку Турции необходимо действовать осторожно, чтобы дать экономике страны и финансовому сектору приспособиться к повышению процентных ставок и не спровоцировать финансовый или экономический кризис.

Отражение ставки на экономике

Сегодняшнее повышение ставки в Турции поможет немного охладить кредитование и замедлить потребительский и инвестиционный спрос в стране. Тем не менее, экономика страны остаётся одной из самых быстрорастущих в мире: по прогнозу МВФ, рост ВВП в этом году составит 4%.

Возвращение инфляции к целевым 5% будет длинным и трудным. Сам ЦБ Турции прогнозирует инфляцию на конец этого года в 65%, к концу 2024 — 33% и к концу 2025 — 15%.

В целом сегодняшнее решение ЦБ Турции слабо отразится на России и россиянах.

С одной стороны, повышение ставки приведёт к ужесточению финансовых условий в стране и замедлению экономического роста. Это может негативно сказаться на объемах потребления российского сырья. При этом уменьшение импорта энергоносителей и продовольствия (основных статей российского экспорта) вероятно будет небольшим.

С другой стороны, повышение ставки в Турции поможет замедлить инфляцию. В результате может снизиться уровень импортируемой в Россию инфляции. Чем ниже рост цен в странах — торговых партнерах РФ, тем, при прочих равных, ниже инфляция и процентные ставки в России.

Что касается сферы туризма Турции, то она в основном оперирует в долларах и поэтому влияния политики турецкого ЦБ на стоимость путевок для россиян не будет. Как отмечают туроператоры, отдых для россиян в Турции с 2019 года подорожал примерно вдвое. Однако это вызвано не ослаблением лиры, а ослаблением рубля и общим ускорением инфляции в мире.

Что будет с ключевой ставкой в Турции дальше

ЦБ страны дал сигнал о том, что скоро завершит цикл ужесточения монетарной политики.

Поэтому, полагает Васильев, на следующем заседании 21 декабря ЦБ Турции может поднять ключевую ставку ещё на 2−5%, до 42−45%. На этом регулятор может, вероятно, объявить о завершении цикла повышения ставки. Однако, если инфляция продолжит расти, то придётся снова поднимать ставку.

Номинальная ставка в Турции в 40% является четвертой в мире по величине. Выше ставка только в Аргентине (133%), Зимбабве (130%) и Венесуэле (56%). Однако в этих странах наблюдается гиперинфляция — годовой рост цен превышает 100%.

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