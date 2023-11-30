11:13 (мск), источник: Аргументы и факты

Подводные камни. ЦБ разработал новые правила продажи товаров в рассрочку

Новый закон может вступить в силу в 2024 году.

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Источник: РИА "Новости"

Банк России готовит предложения по регулированию операторов сервиса рассрочки. При оплате товаров и услуг в рассрочку есть риски нарушения прав потребителей, и в ЦБ ждут утверждения законопроекта о регулировании рассрочки в 2024 году, рассказал в интервью aif.ru руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центробанка Михаил Мамута.

Сергей Болотов, aif.ru: — Михаил Валерьевич, зачем регулировать рынок рассрочки? Дело-то ведь добровольное.

Михаил Мамута: — Все дело в масштабе рынка и качестве услуг, которые стали предоставлять BNPL-сервисы. Рассрочка появилась в незапамятные времена, договориться с продавцом о поэтапной оплате можно было всегда, особенно если вы живете в одном маленьком селе. Если проблемы возникали, то решались они между людьми.

Сейчас массовая рассрочка — это порождение технологий и экосистем, сделки заключаются в основном на маркетплейсах, продавец и покупатель не видят друг друга. Это быстро и в целом удобно, но теперь отношения определяются договором, и вот тут появляются проблемы, которые просто так не решить. Мы считаем, что это требует внимания регулятора.

— Проблема в договорах рассрочки?

— В том числе и в них. Поскольку регулирование сейчас отсутствует, единых требований к содержанию договоров рассрочки нет. Они могут быть составлены так сложно, что простому человеку разобраться будет сложно. Откровенно говоря, зачастую их вообще не читает никто из покупателей.

При этом в договорах могут быть прописаны несоразмерно большие штрафы и другие санкции для покупателя. Часто бывают случаи некачественного информирования, из-за которого у человека нет возможности сопоставить, а что выгоднее выбрать — рассрочку от продавца, от сервиса рассрочки или обычный потребкредит?

— Почему бы тогда просто не установить единую форму договора рассрочки?

— Потому что ситуации бывают разные. С одной стороны, многообразие бизнес-моделей, которое мы сейчас видим, — это хорошо, поскольку на рынке выживают лучшие из моделей. С другой стороны, это несет в себе скрытые риски и для обычного человека, и для всей экономики.

За недобросовестными практиками может скрываться теневой сектор кредитования, что негативно влияет на финансовую стабильность. А отдельный человек, как я уже сказал, рискует получить огромный штраф на нарушение графика платежей или столкнуться с какой-то еще неприятной неожиданностью. Если эту отрасль не регулировать, ему будет очень сложно защитить свои законные права и интересы.

— Какое решение предлагает Центробанк?

— Мы сейчас работаем над предложениями в законодательство о том, как регулировать рынок рассрочки. Там есть три основных положения, три главных кита, на которых он стоит. Первое — это честная цена, точнее, бесплатность. Покупателю товара или услуги должны в обязательном порядке раскрыть информацию по рассрочке полностью, при этом рассрочка не должна быть платной, и плата за нее не должна скрываться в цене.

Например, вам предлагают купить чайник, но в рассрочку цена на него будет на 15% выше. Если рассрочка по договору оказывается платной, то это однозначно потребительский кредит, а никакая не рассрочка. Поэтому одна из главных задач — контролировать бесплатность рассрочки. Не должно быть обхода законодательства о потребительском кредитовании.

Второе положение — это добросовестное информирование. Бизнес обязан раскрыть человеку всю информацию относительно соблюдения договора, в том числе о последствиях нарушения графика платежей. Только в этом случае человек будет делать уже осмысленный выбор.

Третье положение — если между покупателем и продавцом действует профессиональный посредник, то он должен обладать четким правовым статусом — оператор рассрочки. При этом услуги такого посредника тоже должны быть бесплатными для потребителя. А если договор платный, то он превращается в договор потребкредита, а оператор рассрочки — в профессионального кредитора (банк или микрофинансовую организацию).

— В какие сроки этот законопроект может быть внесен в Госдуму, рассмотрен и утвержден?

— Мы не можем говорить за наших законодателей, но, по нашему мнению, 2024-й — это правильный год для того, чтобы такое регулирование появилось. Недавно эта тема поднималась на уровне президента, также мы обсуждали ее в Госдуме и в Совете Федерации. Очень надеюсь, что законодатель достаточно быстро все примет и утвердит закон.

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