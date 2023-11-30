Микрофинансирование малого и среднего бизнеса: схема упростилась

Лидеры по поддержке государственных микрофинансовых организаций — прежде всего сфера услуг — 38%, торговля — 26%, сельское хозяйство, а также перевозки и логистика — 15 и 12% соответственно. Микрозаем стал одним из ключевых инструментов поддержки в национальном проекте «Малое и среднее предпринимательство», который инициирован президентом России.

Получить микрозаем до 5 млн руб. в целом стало гораздо легче и удобнее. Вся процедура проходит в режиме онлайн и по сокращенному пакету документов. И что немаловажно, требования едины для всей страны. Заем можно оформить в 136 государственных кредитных организациях.

Из главных нововведений — уменьшение срока. Заявку предпринимателя рассмотрят в течение пяти дней. Также провели систематизацию пакета документов. Он стал меньше в два раза. Кроме того, составили перечень документов для отказа в выдаче кредита. В случае неудачи можно проанализировать, на каком этапе была допущена ошибка, и попытаться снова.

Весь процесс подачи заявки проходит на сервисе «Подбор и получение микрофинансирования». Он создан благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» специально для оформления льготной финансовой господдержки и работает на базе цифровой платформы МСП.РФ. Получается, что тратить время на посещение государственной микрофинансовой организации не придется, статус заявки можно отслеживать в режиме онлайн на сервисе.

Государственные микрофинансовые организации созданы и координируются Минэкономразвития России. Государство заинтересовано в развитии системы кредитования бизнеса.

С начала 2023 года по этой схеме выдано уже более 18 тыс. микрозаймов на общую сумму 37,6 млрд руб. Причем почти 5 млрд руб. получили самозанятые и начинающие предприниматели.

Как подать заявку на микрозаем Отдельно регистрироваться на МСП.РФ не нужно. Достаточно иметь учетную запись на «Госуслугах» и с ее помощью авторизоваться на сервисе. Если есть факторы, которые мешают законному получению кредита, система просто не пропустит заявку. Сервис автоматически проверит бизнес на наличие таких факторов. Если все хорошо — движемся дальше. Выбираем финансовые продукты для бизнеса и оставляем заявку на сервисе «Подбор и получение микрофинансирования». Важно, что предприниматель может получить заем только у микрофинансовых организаций своего региона, так как средства будут выдавать именно они. Доступ система предоставит также автоматически.

Дальше нужно заполнить заявление-анкету на получение микрозайма. Делать это с нуля не придется — часть данных подгрузится из цифрового профиля предпринимателя. Затем прикрепляем к заявке все документы — полный список можно посмотреть на сайте МСП.РФ.

Кроме анкеты и пакета основных документов нужны будут:

— согласие на обработку персональных данных;

— согласие на запрос сведений в бюро кредитных историй.

Подписать документы нужно усиленной квалифицированной электронной подписью предпринимателя.

Заявка сразу же отправится в личный кабинет государственной или муниципальной микрофинансовой организации, которую пользователь выбрал на предыдущем этапе. И уже эта организация в два этапа будет проверять заявителя. Результаты также можно отследить онлайн. Если все успешно, вам напишут, какие еще документы нужно направить. Затем бизнес ждет комплексная экспертиза. Но будьте готовы, что у вас могут запросить дополнительные документы.

Почему могут отказать в получении займа Например, если есть предусмотренные законом стоп-факторы. Но и это можно проверить до подачи заявки. На той же цифровой платформе выбираем сервис «Расчет рейтинга бизнеса».

Важно подать достоверные сведения, в противном случае это может помешать получению займа.

Кто может получить микрозаем В приоритете самозанятые и начинающие предприниматели, чей бизнес не старше двух лет. Также на финансовую поддержку могут рассчитывать социальные предприятия, женщины-предприниматели, экспортеры, а также организации из таких важных отраслей, как экология, туризм, спорт, инновации и другие. Полный список можно увидеть здесь.

Что касается суммы кредита, до 5 млн руб. могут получить малые и средние предприниматели. У самозанятых выплаты меньше — до 500 тыс. руб. Причем средняя процентная ставка по займам в 2023 году сократилась и составила 5,9% годовых (в прошлом году показатель достигал 6,45%).

Действующие на сегодняшний день 136 государственных микрофинансовых организаций, куда может обратиться бизнесмен, делятся по территориальному признаку на 44 муниципальных и 92 региональных. На своих сайтах они обязаны раскрывать информацию о своей деятельности, чтобы у потенциального заемщика не возникало вопросов к прозрачности услуги.

Так, в Иркутской области региональный Фонд микрокредитования за семь лет выдал почти 2 тыс. займов на 4,2 млрд руб., из них с начала 2023 года — 248 займов на 660 млн руб. Одним из его клиентов стала Елена Астафьева, владелец киберспортивного клуба Location в Иркутске. «Для открытия второго компьютерного клуба нам понадобились заемные средства. Поэтому мы обратились за поддержкой в Фонд микрокредитования Иркутской области и привлекли финансирование на сумму 3 млн руб.», — рассказала предпринимательница.

На эти деньги Елена приобрела компьютерное оборудование, отремонтировала помещение и погасила часть текущих платежей. Также, по словам Астафьевой, участие в программе позволило расширить бизнес и принять еще больше фанатов киберспорта.