Новая категория заемщиков появится в России в следующем году

Основная цель изменений — кредиторы при расчете ПСК учитывали все расходы заемщика по долгу — страховки, платежи и т. п. — и эти расходы были ограничены предельным значением ПСК.

«При обсуждении закона, который был принят этим летом и вступает в силу 21 января 2024 года, участники рынка высказали опасения, что может произойти переток людей из банков в МФО, где разрешена более высокая ПСК. В результате была выделена отдельная категория заемщиков с повышенным риском», — сказала глава департамента финстабильности ЦБ, добавив, что это все равно будет выгодней, чем в МФО.

Пока как критерий рискованного клиента обсуждается показатель долговой нагрузки (ПДН, доля дохода, который заемщик тратит на обслуживание долга) выше 60%. Но вопрос еще обсуждается, идет процесс согласования.