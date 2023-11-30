10:11 (мск), источник: РБК Инвестиции

Глава СПБ Биржи заявил об отсутствии планов по банкротству и ликвидации

Биржа запросила у суда копию пришедшего туда заявления о банкротстве и подтвердила намерение обратиться к правоохранительные органы.

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Источник: СПБ Биржа

У СПБ Биржи нет планов ликвидации или банкротства. Об этом заявил генеральный директор СПБ Биржи Евгений Сердюков в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале торговой площадки.

«Мы запросили копии сфальсифицированных документов и готовим заявление в правоохранительные органы для расследования данного инцидента. В контексте этой новости хочу отметить, что ни ликвидация, ни банкротство не входят в наши планы. СПБ Биржа продолжит развиваться и в дальнейшем будет проводить торги в российских рублях», — сказал Сердюков.

По его словам, площадка готовит ряд проектов, которые должны стартовать в начале 2024 года.

Утром 27 ноября новости о том, что в Арбитражный суда города Москвы подано заявление о признании СПБ Биржи банкротом, привели к резкому обвалу ее котировок. На минимуме акции тогда рухнули на 34,9%, до ₽63,8. До новостей о банкротстве бумаги стоили ₽98 (цена закрытия торгов в пятницу, 24 ноября).

Сама биржа заявила, что не подавала документы на банкротство. Площадка сообщила «РБК Инвестициям», что обладает устойчивым финансовым состоянием, а признаков банкротства нет. Биржа предупредила, что из-за ситуации с подлогом документом она намерена обратиться в правоохранительные органы.

В тот же день стало известно, что Арбитражный суд Москвы не принял заявление о банкротстве СПБ Биржи и вернул его площадке. На следующий день суд сообщил в своем определении, что не принял заявление, поскольку заявитель должным образом не опубликовал информацию о готовящемся банкротстве в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц («Федресурсе»).

При этом в определении суда говорилось, что заявление поступило от имени самой биржи. «24 ноября 2023 года через канцелярию суда поступило заявление ПАО “СПБ Биржа” о признании его несостоятельным (банкротом). После получения определения суда с возвращенными документами СПБ Биржа может обратиться в правоохранительные органы», — сообщили «РБК Инвестициям» в пресс-службе Арбитражного суда города Москвы.

Партнер BGP Litigation Сергей Гландин предположил, что кто-то подал заявление в расчете заработать на обвале котировок, при этом вычислить, кто конкретно это сделал, будет проблематично — заявление подавалось в бумажном виде через канцелярию.

В пресс-службе Банка России сообщили «РБК Инвестициям», что регулятор проверит ситуацию вокруг СПБ Биржи, включая действия участников торгов, на предмет возможного нарушения требований законодательства о противодействии использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком. Глава службы по защите прав потребителей финуслуг ЦБ Михаил Мамута заявил, что ситуация с заявлением о банкротстве биржи «близка к преступлению».

«Естественно, биржа не подавала никаких заявлений [о банкротстве]. Я думаю, это уже все поняли. Но кто-то это сделал каким-то образом, это висело на каких-то ресурсах достаточно официальных. Это тоже проверяем, с этим надо точно разобраться», — подчеркнул Мамута.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предположил в эфире РБК, что «информацию по поводу банкротства СПБ Биржи могли запустить иностранные злоумышленники либо же внутренние игроки, которые пытаются заработать на скачках котировок, вызванных подобной информацией».

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