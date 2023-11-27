Переполох инвесторов: что случилось с СПБ Биржей

Иск о банкротстве был зарегистрирован 24 ноября, но появился в картотеке арбитражных дел в понедельник, 27 ноября. Рассматривать это дело Арбитражный суд города Москвы уполномочил судью Филиппова Ю. Е.

Должником указано ПАО «СПБ Биржа» с юридическим адресом — 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1. Такой же адрес указан на сайте торговой площадки. Состав кредиторов не указан, как и сумма долга. На момент публикации статьи дело к производству принято не было.

Чистая прибыль «СПБ Биржи» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2022 год упала на 25% и составила 1,93 млрд рублей. Количество активных счетов инвесторов на площадке в декабре 2022 года снизилось до 191,33 тысячи (в начале 2021 года их было около 1,5 млн).

«Биржа обладает устойчивым финансовым состоянием, признаков банкротства нет», — заявил представитель площадки после того, как акции компании на Мосбирже рухнули на 35%.

Уже вечером, 27 ноября, в своем телеграм-канале биржа опубликовала сообщение, что новостную повестку могут использовать мошенники «для реализации преступных действий». «СПБ Биржа просит аккуратно воспринимать любую информацию, которая может появляться в отношении биржи и приводить к импульсивным действиям», — говорится в заявлении.

Чем занимается «СПБ Биржа»

Биржа создана в 1997 году и была крупнейшей специализированной площадкой в стране, через которую велись торги иностранными ценными бумагами. В том числе — бумаги, которые торгуются на биржах США.

Однако с февраля 2022 года, когда начались первые отключения банков и финансовой системы РФ от международной, стало понятно, что будущее торговой площадки под угрозой. Раз падают обороты торгов, то следом падают комиссионные и прибыль. Это может привести к большим проблемам у биржи. Эти риски инвесторы начали учитывать уже в прошлом году, потихоньку снижая объем операций.

В отличие от СПБ Биржи, Московская биржа зарабатывает на торгах с российскими активами и в российской финансовой системе. Поэтому для нее таких сильных рисков нет.

Положение «СПБ Биржи» осложнило и прошлогоднее решение ЦБ РФ об ограничении операций с иностранными ценными бумагами для неквалифицированных инвесторов: многие брокеры предпочли не разбираться в юридических тонкостях указания регулятора и полностью прекратили предоставлять услуги торговли иностранными бумагами для обычных клиентов.

Акционеры и санкции США

Большинство инвесторов начали избавляться от акций биржи еще в прошлом 2022 году. Они переводили свои операции в более безопасные юрисдикции. Тем не менее, количество активных счетов инвесторов на «СПБ Бирже» в режиме основных торгов в октябре выросло на 1,78% и составило 126,43 тыс. Количество счетов с позициями по ценным бумагам составило 2,20 млн.

Окончательную точку в судьбе биржи поставили новые санкции, введенные США 2 ноября. Они фактически отключили площадку от международной финансовой системы. Акции площадки упали еще на 20% (когда-то бумаги площадки стоиои дороже тысячи рублей). Сегодня акция стоит около 90 рублей. Основные потери немногочисленные держатели акций ПАО «СПБ Биржа» получили в апреле прошлого года, когда котировки рухнули в 10 раз, и с тех пор у них не было шанса восполнить их.

Что это значит для инвесторов

Американские санкции разрешают российской площадке до конца января 2024 года завершить все операции. Это означает, что для инвесторов нет угрозы потерять все свои активы.

«В основном на “СПБ Бирже” торговались иностранные ценные бумаги. В результате санкций количество сделок с ними существенно уменьшилось. Соответственно, это повлияло на размеры комиссий биржи и ее прибыль», — пояснил Денис Перепелица, к.э.н., доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова.

«Для держателей акций (торгующихся на бирже — прим. ред.) ничего не изменится. Они как были владельцами, так и останутся, несмотря на риски банкротства биржи», — отметил он.

По его мнению, скорее всего, когда торги по заблокированным бумагам откроются, они откроются уже на Московской бирже. «Таким образом, никаких рисков для держателей бумаг нет. Надо просто подождать. Кроме того, Банк России анонсировал обмен активами с зарубежными инвесторами, данный механизм также в ближайшей перспективе вероятно позволит вывести средства до 100 тысяч рублей», — отметил экономист.

Экономист Ольга Гогаладзе, создатель pro.finansy в свою очередь обратила внимание, что в картотеке суда заявитель не указан. «То есть сейчас нельзя достоверно сказать кто подал иск о банкротстве», — отметила собеседница.

Сама площадка заявляет, что не подавала подобные документы и обладает устойчивым финансовым состоянием. «Отчетность за 2 квартал 2023 года это подтверждает. Биржа имела незначительный размер долгов, которые включали в себя займы, кредиторскую задолженность и обязательства по финансовой аренде», — разъяснила Ольга Гогаладзе.

Иск подал кто-то из кредиторов биржи. При этом для того, чтобы подать заявление в суд, кредитор должен был либо выдать бирже в долг сумму более 500 тысяч рублей, либо биржа должна была просрочить выполнение обязательств по долгу на 3 месяца и более.

На этой новости акции биржи в моменте упали на 35%. После заявлений от площадки бумаги отскочили от дна на 40,5% до 85,3 рубля. Но в итоге акции торгуются со снижением на 7% по 91 рублю к 17:00 мск 27 ноября.

Клиентам и инвесторам торговой площадки, считает экономист, нужно помнить, что активы биржи полностью отделены от активов инвесторов. Даже если биржа исчезнет, активы будут переведены, например, на Московскую биржу. При этом высока вероятность, что они будут заблокированы.

Второе, что стоит держать в голове, что иск может не быть принят к производству. Это значит, что реакция рынка была чрезмерна и, в итоге, этот риск исчезнет.

В-третьих, эта ситуация подтверждает необходимость фильтрации информации, считает Ольга Гогаладзе. По ее мнению, скорее всего эта акция была создана с целью заработка. Частные лица могли подать заявление и открыть шортовую (короткую по времени — прим. ред.) позицию по акциям биржи. Но деньги на этом потеряли розничные инвесторы, которые на панике продали свои бумаги.

С учетом лицензии Минфина США «СПБ Биржа» еще может дать возможность инвесторам продать американские ценные бумаги.

«Но молчание площадки, как мы можем наблюдать, стоит очень дорого. В целом, СПБ Биржа не тот актив, который стоит сейчас иметь в портфеле. Из-за санкций США биржа теряет основное поле торгов в виде американских акций. А значит, теряет значительную часть выручки. Все это сказывает на фундаментальной оценке и выливается в цену акций», — отметила эксперт.

Ответ площадки

Уже в 18−45 мск СПБ Биржа опубликовала в своем телеграм-канале заявление, что она намерена обратиться в правоохранительные органы для расследования инцидента о заявлении о банкротстве.

«Арбитражный суд города Москвы в понедельник, 27 ноября 2023 года, отказал в регистрации заявления о банкротстве СПБ Биржи. Причиной отказа стало ненадлежащее оформление документов и нарушение процедуры подачи иска», — отмечается в сообщении площадки.

СПБ Биржа в ближайшее время планирует обратиться в правоохранительные органы и инициирует расследование дела о неправомерной подаче злоумышленниками заявления о банкротстве.

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