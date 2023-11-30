ЦБ видит снижение рисков выхода иностранцев из российского бизнеса

Объемы сделок по выходу иностранцев из российского бизнеса невелики в масштабах экономики, пишет ЦБ, не называя цифр. С марта 2022 г. по март этого совершено около 200 таких сделок, из них только 20% были крупными (более $100 млн), писал регулятор в обзоре финансовой стабильности за IV квартал 2022 — I квартал 2023 гг. Всего пять сделок из одобренных с октября 2022 по март 2023 гг. предполагали выплаты нерезидентам на сумму свыше $400 млн.

Потенциальное негативное влияние таких сделок на валютный рынок сглаживает то, что расчеты по крупным «выходам», которые одобряет правкомиссия, проходят в рассрочку, равными платежами, а примерный график покупки валюты для расчетов фиксируется в решении, чтобы он был равномерным, пишет ЦБ в новом обзоре. Летом ЦБ и правительство ввели ежемесячный лимит в размере не более $1 млрд на покупку резидентами валюты на внутреннем рынке для сделок с иностранцами.

Совершенствуются и сами подходы к рассмотрению правкомиссией таких сделок, говорится в документе ЦБ. Например, комиссия уделяет большое внимание планам развития бизнеса новыми собственниками: они принимают на себя обязательства по достижению ключевых показателей эффективности для приобретаемых компаний. Это способствует долгосрочному развитию предприятий, сохранению рабочих мест, технологического и производственного потенциала компаний, считают в регуляторе.

Помимо этого ЦБ следит за рисками роста долговой нагрузки покупателей и приобретаемых ими компаний в связи с финансированием сделок за счет кредитов. Сейчас Банк России оценивает эти угрозы как умеренные, но отмечает, что из-за неопределенности перспектив развития бизнеса после смены собственника такие риски со временем могут возрастать. В отдельных случаях по решению правкомиссии покупатель берет на себя обязательство разместить на организованных торгах до 20% от приобретаемого пакета ценных бумаг российского ПАО, напоминает ЦБ.

В июле власти с целью усложнить выход нерезидентов из российского бизнеса сформировали новый перечень требований, которые надо выполнить сторонам для заключения сделки, писали «Ведомости». Например, появился запрет покупателю активов заключать с продавцом опцион обратного выкупа на срок более двух лет.

Сделки по выходу иностранцев из российских активов потенциально могут оказывать влияние на российский финансовый рынок через дополнительный спрос на валюту, и в целом влиять на работу предприятий, из которых уходят собственники, говорит руководитель отдела макроэкономического анализа «Финама» Ольга Беленькая.

Весной-летом этого года такие сделки, возможно, и создавали дополнительное давление на курс рубля из-за того, что внутренний валютный рынок тогда был очень «тонким», продолжает Беленькая. Но укреплению нацвалюты в октябре-ноябре на фоне увеличения продаж иностранной валюты экспортерами свидетельствует, что сейчас этот фактор не оказывает существенного влияния на курс, подытожила аналитик.

Гораздо более важным фактором выхода иностранцев из России является утрата передовых технологий, которые зарубежные игроки использовали в своих производственных цепочках, замыкающихся на российский рынок, считает директор департамента управления активами «Ингосстрах-инвестиций» Артем Майоров.

При продаже российских активов иностранцы получают рубли на счета типа С и должны запрашивать отдельное разрешение, чтобы сконвертировать их в валюту и вывести за границу, напоминает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. В Совкомбанке знают, что сейчас объем таких разрешений незначительный, чтобы существенно влиять на курс рубля. Васильев сомневаемся, что в ближайшие месяцы власти будут активно выпускать иностранцев со счетов типа С, так как это может усилить давление на рубль и дополнительно разогнать инфляцию.