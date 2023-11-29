Отчет РусГидро и другие корпоративные события
Василий Карпунин, начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций».
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Василий Карпунин, начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций».
РусГидро (МСФО за III квартал 2023): Показатель EBITDA чуть лучше, чем предполагали аналитики БКС. По чистой прибыли — ниже, но все равно отмечается рост в годовом выражении на 135% до 12,5 млрд руб. Свободный денежный поток остается в минусе. Чистый долг вырос за квартал 63 млрд руб. до 289 млрд. Сохраняется осторожный взгляд по акциям.
Аэрофлот: Сегодня представит финансовые результаты по МСФО за III квартал 2023 г.
INARCTICA: Состоится ВОСА по вопросу одобрения дивидендов. Доходность 2%. Также завершится период приема заявок на участие в SPO.
ЭсЭфАй: Состоится ВОСА по вопросу одобрения дивидендов. Доходность 6,9%.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».