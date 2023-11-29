09:12 (мск), источник: Финансы Mail.ru

Отчет РусГидро и другие корпоративные события

Василий Карпунин, начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций».

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Василий Карпунин Инвестиционный аналитик
Источник: Freepik

РусГидро (МСФО за III квартал 2023): Показатель EBITDA чуть лучше, чем предполагали аналитики БКС. По чистой прибыли — ниже, но все равно отмечается рост в годовом выражении на 135% до 12,5 млрд руб. Свободный денежный поток остается в минусе. Чистый долг вырос за квартал 63 млрд руб. до 289 млрд. Сохраняется осторожный взгляд по акциям.

Аэрофлот: Сегодня представит финансовые результаты по МСФО за III квартал 2023 г.

INARCTICA: Состоится ВОСА по вопросу одобрения дивидендов. Доходность 2%. Также завершится период приема заявок на участие в SPO.

ЭсЭфАй: Состоится ВОСА по вопросу одобрения дивидендов. Доходность 6,9%.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

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