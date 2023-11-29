ФРС покатит вниз: что будет в 2024 году с процентными ставками и долларом в США

Американское деловое сообщество устало от небывало высоких процентных ставок, которые увеличивают долги самой крупной экономики мира и могут привести к дефолту. Поэтому все чаще звучат прогнозы, что Федеральная резервная система (ФРС) перейдет к смягчению своей политики. На снижение процентных ставок уже в первом квартале надеется и американский инвестор-миллиардер Билл Акман. Финансы Mail.ru опросили аналитиков и выяснили, как политика ФРС скажется на госдолге США, крепости доллара, ценах на нефть, номинированых в этой валюте, и как следствие — на рубле.

Сейчас ставка ФРС США находится на высоком уровне — 5,25−5,5% годовых, это самый высокий показатель за последние 22 года.

По оценкам опрошенных Финансами Mail.ru аналитиков, американский регулято начнет снижение ставок в мае-июне.

«Можно с полным основанием ожидать снижения ФРС ставки, поскольку экономика США находится в далеко не лучшей форме и ее необходимо взбодрить», — считает независимый экономист Леонид Хазанов.

Однако вряд ли это приведет к изменениям величины государственного долга, который в последние годы рос без зависимости от колебаний ставки ФРС, зато может ослабить американский доллар, выполняющий роль международной резервной валюты, и помочь укреплению рубля. Леонид Хазанов экономист

Но не все цены, номинированные в долларах, влияет ставка ФРС. Например, уменьшение процентов не окажет эффекта на стоимость меди, которая зависит от множества факторов.

Например, на стоимость нефти сильно влияет потребление этого сырья в Китае, Индии, Европейском Союзе и США. «Соответственно, в случае серьезного сокращения закупок нефти ключевыми потребляющими странами и регионами, изменение ставки ФРС может оказать на цены не нефть то же воздействие, что горчишник на покойника», — отметил Леонид Хазанов.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456258928&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Действительно, Bank of America и Deutsche Bank опубликовали недавно прогнозы, согласно которым Федеральная резервная система США, ФРС, всё-таки приступит к снижению процентных ставок в следующем году», — рассказал Владимир Рожанковский, управляющий директор Trade123.

Для многих это звучит как шок-прогноз: ведь инфляция и в США, и в мире продолжает галопировать — причём, почти трёхлетний цикл монотонного повышения учётной процентной ставки не вызвал значимого сдвига в направлении уже теперь выглядящей как призрачной цели в 2%, напомнил экономист.

ФРС резко повысила процентные ставки за последний год, одобрив 11 повышений ставки в надежде подавить инфляцию и охладить экономику. Всего за 16 месяцев процентные ставки выросли с нулевого уровня до отметки выше 5%. Это стало самым быстрым темпом ужесточения с 1980-х годов.

Теперь всё больше экономистов склоняется ко мнению, что природа нынешней инфляции — совсем не в дешёвых кредитных деньгах (кредиты сейчас берут у банков только сумасшедшие или отчаявшиеся люди!), которые как раз и «лечатся» повышением учётной ставки, что и делала все эти долгие месяцы ФРС, а чрезмерная и не обеспеченная ничем постоянно растущая денежная масса и бюджетные дефициты достигающие двузначных значений в процентах (такого не было никогда в истории!). Владимир Рожанковский экономист

По его мнению, пока можно лишь с уверенностью сказать, что нетто-бенефициарами такого положения вещей станут, прежде всего, золото (которое уже сейчас, наконец, показывает признаки жизни) и биткоин.

«Если ФРС (а вслед за ним, по сложившейся традиции и ЕЦБ) допустят столь агрессивный разворот своей денежно-кредитной политики, так и не дождавшись реального улучшения ситуации с инфляцией, то фиатные (не обеспеченные золотом — прим. ред.) деньги вновь начнут обесцениваться с удвоенной силой, что почти наверняка придаст импульс всем стоимостным активам с ограниченными эмиссиями — в первую очередь, драгметаллам и биткоину», — прогнозирует Владимир Рожанковский.

До последнего времени, на фоне повышения процентной ставки, основной лейтмотив выступлений чиновников ФРС звучал следующим образом — текущий уровень ставки уже соответствует жесткой ДКП. Это приводит к прогрессу в снижении инфляции, но экономика и рынок труда значительно более устойчивы к повышению ставки, чем это было в предыдущие периоды.

Инфляция — королева регуляторов

По мнению руководителя отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольги Беленькой, ФРС перейдет к снижению процентных ставок во втором полугодии 2024 года. «С учетом устойчивости американской экономики и наличия факторов, которые могут помешать дальнейшему снижению инфляции к цели (дефицитный рынок труда, геополитические риски, фрагментация мировой экономики, декарбонизация) снижение ставки в 2024 году будет небольшим (50−75 б.п.) и продолжится в 2025 году», — пояснила специалист.

Если же американская экономика войдет в рецессию или возникнут риски финансового кризиса, снижение ставки может происходить более быстрыми темпами, считает она. В случае, если снижение инфляции остановится или она развернется вверх, Ольга Беленькая не исключает сохранения ставки на текущем уровне или даже ее повышения.

С ней соглашается и аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елена Кожухова: динамика процентной ставки ФРС в ближайшие месяцы при прочих равных будет зависеть от инфляции.

В целом, по ее мнению, более низкие процентные ставки негативны для доллара, они снижают его относительную привлекательность по сравнению с валютами стран, где стоимость заимствования выше.

Более слабый доллар при прочих равных условиях благоприятен для нефти и других деноминированных в американской валюте сырьевых товаров. Тем не менее на нефть и остальные сырьевые активы прежде всего влияют факторы, определяющие спрос и предложение на рынке. В частности, динамика нефти в ближайшие месяцы будет зависеть от уровней добычи сырья, которые установят страны ОПЕК+, а также спроса на нефть в крупнейших экономиках мира — Китае, США, Индии, Европе и, соответственно, от их способности продолжить расширение.

«Для рубля потенциальное ослабление доллара позитивно, так как может помочь дальнейшему росту российской валюты с недавних минимумов, — отметила Елена Кожухова, аналитик ИК “ВЕЛЕС Капитал”. — Тем не менее в целом поведение рубля будет определяться внутрирыночными факторами, такими как сохранение обязательных норм продажи валютной выручки российскими экспортерами, динамикой торгового баланса РФ, уровнем ключевой процентной ставки ЦБ РФ и состоянием российской экономики».

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».​​

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<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456258940&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.