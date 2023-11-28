Стратеги Citigroup предупредили о возможном прекращении ралли на рынках США

Стратеги Citigroup считают, что одно из лучших ноябрьских ралли американского индекса S&P 500 за столетие сейчас выдыхается, пишет Bloomberg. Ставки во фьючерсах на этот индексе на минувшей неделе были смешанными, в результате чего чистая позиция инвесторов оказалась отрицательной — «слегка медвежьей», заявила команда аналитиков под руководством Криса Монтегю.

Монтегю в своем обзоре указал, что, пока S&P 500 растет четвертую неделю подряд, основные признаки того, что инвесторы ставят на повышение рынка, исчезают. По его словам, первый этап ралли рынка сопровождался значительным сокращением коротких позиций, а теперь сокращаются длинные позиции — то есть ставки на повышение рынка. При этом Монтегю отмечает, что индекс еще может вырасти до конца 2023 года, поскольку растущие убытки по оставшимся коротким позициям по фьючерсам увеличивают вероятность их принудительного закрытия.

Американские акции в ноябре выросли более чем на 8%, и это один из самых больших ежемесячных приростов за все время наблюдений, пишет Bloomberg. На этот рост повлияли устойчивый экономический рост и ожидания инвесторов, что пик повышения ставок Федеральной резервной системой США пройден, отмечает агентство. Однако в последние несколько дней индекс S&P 500 растет медленнее, поскольку инвесторы обеспокоены состоянием потребителей в США перед приближающимся сезоном праздничных распродаж, пишет Bloomberg.

Более оптимистично смотрят на перспективы акций в 2024 году стратеги с Уолл-Стрит. Некоторые из них прогнозируют рекордный максимум индекса S&P 500: это Bank of America Corp., Deutsche Bank Group AG и RBC Capital Markets. По их мнению, признаки рецессии в США пропадают. Это говорит об отходе от прогнозов прошлого года, когда большинство предупреждало, что повышенные процентные ставки приведут к экономическому спаду и обрушат фондовый рынок, отмечает Bloomberg.

Индекс S&P 500 к закрытию 28 ноября составлял 4550,43 пункта, потеряв 0,20%.