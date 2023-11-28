Попытка инициировать банкротство СПБ Биржи и другие новости рынка

Рынок накануне. Индекс МосБиржи в понедельник отступил на 0,83%, до 3191,05 п., индекс РТС снизился на 0,97%, до 1132,05 п.

В лидерах роста оказались акции Полиметалла (POLY 477 ₽, +20,61%), которые восстанавливаются после падения на прошлой неделе.

Отстающую динамику снова показали акции Мечела (MTLR 291,6 ₽, −5,8%), которые корректируются после роста более чем на 30% в первой половине ноября.

Рубль незначительно ослаб к доллару США до 88,8050 ₽ и к евро до 97,2750 ₽

Основные новости и события.

Выручка Селигдара (SELG 69,47 ₽, −1,56%) за девять месяцев с начала 2023 года увеличилась на 80%, до 37,2 млрд руб. Реализация золота увеличилась на 50%, до 5963 кг по сравнению с 3980 кг в том же периоде прошлого года. В отчетном периоде компания зафиксировала убыток в размере 9 млрд руб., обусловленный валютной переоценкой в размере 12,5 млрд руб.

Результаты НЛМК (NLMK 177,7 ₽, −2,46%) за первое полугодие 2023 года не впечатлили инвесторов. Выручка компании составила 505,7 млрд руб., чистая прибыль — 91,75 млрд руб., рентабельность по чистой прибыли — 18%. Финансовые результаты за 2022 год компания не публиковала.

Руководство ВТБ (VTBR 0,0243 ₽, −2,19%) прогнозирует снижения доходов банка и всего банковского сектора в 2024 году на фоне жесткой денежно-кредитной политики и мер по охлаждению потребительского кредитования.

Транснефть (TATN 638,4 ₽, −1,48%) остановила отгрузку нефти с морского терминала под Новороссийском из-за шторма.

Попытка инициировать процедуру банкротства СПБ Биржи (SPBE 89,9 ₽, −8,27%) спровоцировала падение котировок акций компании. Арбитражный суд Москвы официально сообщил, что заявление биржи о ее банкротстве поступило через канцелярию и возвращено определением от 27 ноября. Банк России обещает проверить ситуацию на предмет манипулирования рынком.

Компания Южуралзолото (UGLD 0,56 ₽, −1,75%) получила положительные заключения государственной экспертизы по проекту ГОК «Высокое». В 2024 году фабрика потенциально сможет обеспечить выпуск драгметалла объемом до 4 тонн, а запуск второй очереди позволит увеличить выпуск до 6 тонн к 2027 году.

Банк России с января 2024 года возобновит проведение операций на внутреннем валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств ФНБ.

В 2024 году глобальный дефицит алюминия увеличится в два раза по сравнению с текущим годом и достигнет 1,23 млн тонн, а цена вырастет до $2600 за тонну в течение следующих 12 месяцев, прогнозирует Goldman.

Ожидания и торговые идеи. Во вторник утром мировые рынки настроены нейтрально: японский индекс Nikkei 225 растет на 0,58%, китайский индекс Shanghai Composite снижается на 0,67%.

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