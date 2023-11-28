Под санкции не подпало менее трети валюты на счетах клиентов СПБ Биржи

СПБ Биржа оценила объем не подпавших под ограничения денежных средств в иностранной валюте и согласовала с участниками торгов механизм распределения этих средств среди участников торгов. Об этом говорится в сообщении компании.

Клиентам расчетно-клиринговой инфраструктуры СПБ Биржи остались доступны денежные средства в долларах США, гонконгских долларах, юанях и тенге. Общий объем их эквивалентен ₽5,9 млрд по курсу ЦБ РФ на 27 ноября 2023 года и составляет 31,05% общей суммы клиентских денежных средств, сообщила биржа.

Всю указанную сумму СПБ Биржа распределила среди участников торгов пропорционально объемам и видам иностранных валют, которые находятся на их клиринговых счетах. Далее каждый участник торгов уже самостоятельно должен будет определить порядок распределения полученных денежных средств среди своих клиентов и сроки доступа клиентов к ним. Однако денежные средства клиенты участников торгов смогут выводить только в рублях, поскольку СПБ Бирже в настоящее время недоступны расчеты в иностранных валютах.

По оставшейся части иностранной валюты и иностранных ценных бумаг СПБ Биржа пока не имеет возможности проводить расчеты и с 28 ноября временно переведет их на неторговые разделы.

В отношении части позиций инвесторов по иностранным ценным бумагам, переносимых участниками торгов с помощью сделок репо, принято решение закрывать такие встречные позиции сделками купли-продажи. Депозитарные и расчетные операции по российским ценным бумагам и в российских рублях проводятся без ограничений и в обычном режиме.

Иностранные контрагенты продолжают проводить комплаенс-процедуры в отношении СПБ Биржи, до завершения этого процесса они остановили расчетные операции с СПБ Биржей, в том числе по лицензии OFAC. Международные юридические консультанты СПБ Биржи до 4 декабря передадут свое заключение (legal opinion) по нескольким сценариям действий для разблокировки активов. СПБ Биржа проинформирует участников рынка о дальнейших действиях после получения заключения.

СПБ Биржа подпала под блокирующие санкции США 2 ноября. В тот же день торги на площадке были приостановлены. Торги частью российских бумаг были возобновлены уже на следующий день (3 ноября), но сделки с иностранными бумагами не проводятся до сих пор.

После введения санкций зависли расчеты по сделкам, которые были заключены накануне с иностранными активами. Генеральный директор биржи Евгений Сердюков объяснил, что в момент получения информации об ограничениях иностранные контрагенты, через которых осуществлялась торговля на зарубежных площадках, приостановили обработку любых поручений.

Изначально биржа рассчитывала провести зависшие расчеты 13 ноября, но в итоге сделать это удалось лишь 20 ноября. К 27 ноября ноября биржа планировала оценить объем клиентских активов, не подпавших под ограничения, а также совместно с участниками рынка установить механизмы распределения и возврата этих активов пользователям своей расчетно-клиринговой инфраструктуры.

Одновременно с введением санкций Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) опубликовало генеральную лицензию, которая требует от иностранных контрагентов прекратить отношения с СПБ Биржей и выйти из ее ценных бумаг до 31 января 2024 года.

Руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута ранее в ноябре отметил, что участники рынка трактуют это как возможность для инвесторов завершить операции на СПБ Бирже. Чиновник выразил надежду, что инвесторам все-таки получится продать активы на СПБ Бирже до конца января 2024 года.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что 80% объема иностранных ценных бумаг на СПБ Бирже сосредоточено именно у квалифицированных инвесторов. С начала этого года у «неквалов» пропала возможность покупать бумаги недружественных стран, на СПБ Бирже таким инвесторам стали доступны только активы из дружественных юрисдикций (Китай и Гонконг).