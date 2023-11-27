Прибыль китайских предприятий продолжает снижаться

На китайском рынке продолжается выход нерезидентов. До середины дня иностранцы продали бумаги на 7,2 млрд юаней. При этом, как пишет, Reuters, власти обратились к крупнейшим держателям акций с настойчивой просьбой воздержаться от продаж. Естественно, что официально Шанхайская Биржа и Комиссия по ценным бумагам воздержались от подтверждения подобной информации.

В секторе недвижимости в Шанхае всё ещё преобладали покупки на новостях конца прошлой недели о том, что власти могут разрешить банкам предоставлять краткосрочные необеспеченные кредиты застройщикам, которые отвечают определённым требованиям. При этом банковский сектор, напротив, демонстрировал снижение на опасениях ухудшения качества кредитных портфелей. Сектор искусственного интеллекта терял около 2%, новой энергетики и полупроводников почти по 1,5%. В Гонконге технологичный сектор терял более 1,5%. Прибыль китайских предприятий снизилась за период с января по октябрь на 7,8% по сравнению с падением на 9,0% в период с января по сентябрь. Тенденция имеет некоторые признаки улучшения, но явно речи о быстром восстановлении не идёт.

Японский рынок начинал день с повышения. Однако близость к 33-летнему максимуму по индексу Nikkei 225 заставляет инвесторов проявлять осторожность и фиксировать прибыль. Также негативный тон торгам задавали фьючерсы на основные индексы США, которые указывали на снижение рынка в пределах 0,4%. Акции инвестора в технологичные проекты SoftBank Group теряли более 2,0% на фоне слабости технологичных бумаг в Гонконге.

Иена укрепилась до 149,0 за доллар и не стала в очередной раз штурмовать уровень 150 за американскую единицу. На этом фоне фиксация прибыли проявилась в бумагах экспортёров: Mitsubishi Heavy Industries (-5,0%), Toyota Motor (-1,2%), Honda Motor (-1,6%), Nissan Motor (-1,8%). Торги по акциям Taisho Pharmaceutical были приостановлены на фоне множественных ордеров на покупку после новостей о выкупе акций менеджментом по цене 8620 иен за бумагу. Менеджмент планирует сделать компанию частной. Наиболее сильный рост зафиксирован в секторе судоходных компаний.

По состоянию на 8:20 мск:

NIKKEI 225 — 33442,76 п. (-0,54%),

Hang Seng — 17439,50 п. (-0,68%),

Shanghai Composite — 3029,62 п. (-0,37%).

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