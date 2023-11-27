Мясу режут стоимость. Оптовые цены на курятину и свинину начали снижаться

Снижение оптовых цен на часть позиций мяса птицы и свинины ускорилось в последнюю неделю ноября, следует из имеющихся у «Ъ» данных участников рынка.

По этим оценкам, 20—24 ноября бедра бройлера подешевели неделя к неделе в среднем на 10%, до 172 рублей за 1 кг, окорочка — на 8%, до 182 рублей за 1 кг, филе — на 3%, до 355 рублей за 1 кг.

Средняя стоимость свиной грудинки за этот период снизилась на 4%, до 225 рублей за 1 кг, окорок и лопатка подешевели на 3% в каждом случае, до 298 рублей и 290 рублей за 1 кг соответственно.

Однако по сравнению с концом ноября 2022 года цены на перечисленные позиции все равно остаются выше — на 15−58% в зависимости от категории.

Оптовые цены снижаются на фоне повышенного внимания регуляторов к мясному рынку. В октябре после совещания у президента Владимира Путина, где обсуждался рост цен на куриное мясо, Минсельхоз анонсировал частичное ограничение экспорта этого мяса с 1 декабря на полгода и беспошлинный его ввоз в страну в 2024 году до 160 тыс. тонн. Последнее предложение одобрено подкомиссией по таможенно-тарифному регулированию. Решение по экспортным ограничениям пока не опубликовано.

Источник «Ъ» на рынке связывает снижение оптовых цен на часть ассортимента мяса птицы с сокращением экспорта, что может происходить под давлением регуляторов.

Другой собеседник «Ъ» в отрасли указывает, что поставщики сами начали снижать цены из-за опасений ограничений на вывоз мяса птицы.

За год тушка бройлера подорожала более чем на 51%, и «есть куда падать безболезненно», говорит он. На рынок свинины также может влиять сдерживание цен со стороны производителей, добавляет другой источник «Ъ». Крупные производители мяса ГАП «Ресурс», группа «Черкизово», АПХ «Мираторг» отказались от комментариев.

Гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев связывает падение цен на свинину с сезонным фактором и ростом предложения. По его словам, за три квартала 2023 года производство свинины в промышленном секторе было на 6,1% выше прошлогоднего, только в сентябре—октябре — на 8%. В 2024 году ожидается увеличение производства на 6% год к году, добавил господин Ковалев.

В ассоциации «Объединение мясопереработчиков» (АСОМП) отметили, что в октябре выпуск свинины достиг максимального значения — почти 490 тыс. тонн, увеличение предложения этого мяса должно обеспечить ценовую стабильность. Средние цены на большинство позиций мяса птицы, подтверждают в АСОМП, незначительно снизились в ноябре, но относительно аналогичного периода 2022 года остаются высокими.

В «Ленте» заметили незначительное снижение цен на некоторые позиции свинины, куриное филе и тушки бройлеров. В Х5 Group («Пятерочка», «Перекресток») и «Магните» комментарий не предоставили.

Директор «Яков и партнеры» Алексей Клецко отмечает, что на ценовую динамику в том числе влияет снижение закупок мясопереработчиками после пика спроса в предыдущие недели, вызванного подготовкой к новогодним праздникам. По его словам, текущее снижение оптовых цен не скажется критично на производителях мяса, так как средняя стоимость остается выше прошлогодних при сопоставимой себестоимости.

По оценкам аналитика, цены на мясо продолжат снижаться до конца 2023 года из-за низкого спроса со стороны мясопереработчиков, а разворот тренда ожидается в середине февраля 2024 года.

Но производители говядины предпосылок для снижения цен в ближайшее время не видят. Гендиректор Национального союза производителей говядины Роман Костюк заявил на днях «Парламентской газете», что до конца 2023 года стоимость этого мяса может вырасти на 7−10% из-за увеличения затрат, сезонного роста спроса и зависимости рынка от импорта.

В Минсельхозе заявили «Ъ», что ценовая ситуация на продовольственном рынке находится на особом контроле. Там отмечают, что правительство реализует комплекс мер, направленных на сохранение доступности продуктов питания, включая мясо, для потребителей, что в совокупности с сезонным фактором оказывает стабилизирующее влияние на рынок.

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