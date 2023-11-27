Главные события финансовых рынков 27 ноября — 3 декабря

Макроэкономика

На этой неделе внимание инвесторов будет приковано к данным по PMI за ноябрь в Китае (30 ноября) и PMI Еврозоны (1 декабря).

Данные из США по выданным разрешениям на строительство выйдут 27 ноября.

В России 29 ноября ожидается публикация объема промышленного производства и объем розничных продаж за октябрь, что подскажет инвесторам — как повышение ключевой ставки до 15% отразилось на бизнесе.

Мир

На следующей неделе 29 ноября состоится публикация бежевой книги в США. Это может упрочнить рост индексов в случае положительных результатов в экономической активности. Внимание инвесторов по-прежнему приковано к доходности по долговым бумагам США.

Россия

На этой неделе индекс МосБиржи, скорее всего, будет торговаться выше 3200 п. Доходность по ОФЗ продолжает снижаться, несмотря на риски повышения ключевой. Это говорит о том, что инвесторы довольно позитивно настроены в отношении будущего фондового рынка.

Нефть

30 ноября состоится встреча ОПЕК+, которая должна была состояться 26 ноября. Перенос встречи негативно отразился на цене сырья. Рынки опасаются замедления мировой экономики и данные по PMI из Китая и Европы будут существенно влиять на цену фьючерсов.

Рубль

Рубль продолжит торговаться в диапазоне 88−92 за доллар, хотя снижение цен на нефть служит негативным фактором для российской валюты. Хотя за последний месяц сырье довольно существенно укрепилось.

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