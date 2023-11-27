Что известно о заявлении о банкротстве СПБ Биржи прямо сейчас

В карточке дела нет каких-либо подробностей. Не указано ни имя, ни сумма претензий заявителя.

В сообщении ТАСС говорилось, что заявление о банкротстве подала сама биржа, однако торговая площадка эту информацию опровергла.

«СПБ Биржа не подавала документы на банкротство. СПБ Биржа обладает устойчивым финансовым состоянием, признаков банкротства нет», — прокомментировал «РБК Инвестициям» представитель биржи.

Реакция бирж

После этой новости акции СПБ Биржи, которые торгуются на Московской бирже, упали на 35% (до 63,8 рубля за бумагу). После заявления СБП Биржи о том, что у торговой площадки устойчивое финансовое положение бумаги отскочили (до 92 рублей за акцию).

На 11:20 мск бумаги СПб-Биржи SPBE торговались около 89−90 рублей.

Московская биржа с 11:00 возобновила торги акциями СПб-Биржи после дискретного аукциона. С утра на фоне информации о заявлении о банкротстве акции СПб-Биржи падали почти на 35%. По состоянию на 11:10 котировки СПб-Биржи снижаются на 9,29%, до 88,9 ₽

Мосбиржа на фоне падения бумаг заявила о проведении дискретного аукциона по акциям СПб Биржи. в 11−00 мск возобновила торги акциями СПБ Биржи после дискретного аукциона.

Санкции США

Напомним, что 2 ноября минюст США наложил на СПБ Биржу блокирующие санкции, после чего торги иностранными активами на площадке были приостановлены. С 6 ноября были возобновлены торги частью бумаг российских и квазироссийских компаний. 20 ноября компания сообщила о проведении расчетов с участниками торгов по сделкам с иностранными ценными бумагами, которые были заключены с 1 ноября. Что касается российских бумаг и денежных средств в рублях, то расчеты и депозитарные операции по ним были проведены с 21 ноября без ограничений, в обычном режиме.

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