Цена на нефть падает четвертый день подряд в преддверии заседания ОПЕК+

К концу ноября Brent потеряла почти пятую часть стоимости по сравнению с максимумом в сентябре, который был зафиксирован на фоне увеличения поставок из стран, не входящих в ОПЕК+. Bloomberg отмечает, что падению цен на нефть способствовало снижение премий за военные риски, которые трейдеры стали взимать после начала войны между Израилем и палестинским движением «Хамас».