Одна из крупнейших инвесткомпаний Китая объявила о дефолте

Аудиторская проверка обнаружила недостачу в 36,5 миллиарда долларов, а долги конгломерата оцениваются в 59−64,6 миллиарда долларов. Такая сумма более чем в два раза превышает все имеющиеся активы группы.

Ситуация у Zhongzhi Enterprise ухудшалась еще с 2019 года, когда государство начало ужесточение регулирования финансового рынка. Затянувшийся кризис на рынке недвижимости, выхода из которого не видно до сих пор, добавил проблем.

В июне несколько подразделений компании уже задерживали платежи кредиторам. В письме руководство фонда утверждает, что предприняло несколько попыток спасти его, но к успеху ни одна из них не привела. Ранее компанию критиковали за высокорисковые инвестиции, в том числе связанные с сектором недвижимости, и агрессивное расширение, но в условиях роста китайской экономики Zhongzhi Enterprise не отказались от своей политики.

Эксперты, опрошенные изданием South China Morning Post, расходятся во мнении относительно последствий краха инвестиционной компании. Одни считают, что тот не представляет системной угрозы для сектора недвижимости и финансового сектора, однако другие уверены, что коллапс Zhongzhi Enterprise Group приведет к волне банкротств банков, трастовых и страховых компаний из-за тесной связи с девелоперским бизнесом.

Ранее сообщалось, что ради спасения застройщиков китайские власти впервые за много лет могут разрешить банкам выдавать необеспеченные кредиты. Перед этим стало известно, что Пекин все же намерен попытаться спасти одного из крупнейших девелоперов — Country Garden — за счет государства.