ВТБ за 10 месяцев 2023 года заработал более 400 млрд рублей

ВТБ в октябре заработал 26,8 млрд рублей, свидетельствует отчетность банка по МСФО. За десять месяцев банк заработал 402,8 млрд рублей. Нынешний темп роста дал возможность руководству пересмотреть прогноз по годовой прибыли до 430 млрд рублей (ранее был 420 млрд рублей — FM), следует из слов первого зампреда ВТБ Дмитрия Пьянова. Он допускает, что группа может менее чем за два года перекрыть убытки, которые группа понесла в 2022 году, а по итогам 2024 года ждет прибыль в диапазоне 300−400 млрд рублей.

Чистые процентные доходы группы ВТБ в октябре составили 64,1 млрд рублей, а всего за 10 месяцев 634,9 млрд рублей, чистые комиссионные — 20,5 млрд рублей и 178,7 млрд рублей соответственно. Чистая процентная маржа снизилась до уровня в 2,9% (ранее была 3,1%). Расходы на создание резервов в октябре выросли до 22,3 млрд рублей, а всего за десять месяцев составили 152,1 млрд рублей. При этом доля просроченных кредитов (NPL) к ноябрю осталась на уровне 3,4% (в сентябре была 3,7%). Основная часть резервов — 13,9 млрд рублей — пришлась на корпоративные кредиты, а 8,4 млрд рублей — на розницу. Октябрьский всплеск резервов по корпоративным кредитам связан с ростом ставок и ВТБ прибегнул к практике ожидаемого резервирования: по ряду крупных заемщиков банк «вынужден был предположить», что это помешает им выплачивать кредиты по оригинальному графику. Стоимость риска в корпоративном кредитовании в октябре разово превышала 1,6%, что выше уровня розницы.

При этом Пьянов заверил, что это разовое действие, а также подчеркнул отсутствие спроса на реструктуризацию. Кредитный портфель вырос до 20,6 трлн рублей (до вычета резервов, +19%), 13,8 трлн из которых — кредиты юрлицам. Они за месяц выросли на 3,3% и на 17,6% за десять месяцев этого года. Кредиты физлицам выросли в октябре на 2%, с начала года — на 21,8%, до 6,8 трлн рублей. Депозиты по итогам января-октября выросли на 16,4%, до 21,6 трлн рублей, в основном — за счет средств компаний. Рост средств компаний в октябре составил 5,3%, до 12,8 трлн рублей. Средства физлиц росли гораздо скромнее — на 1% за месяц, с начала года — на 17,9% до 8,7 трлн рублей.

Пьянов отмечает, что рост спроса на кредиты со стороны компаний не ослабевает даже при росте ставок в ноябре. И называет это одним из проинфляционных факторов, который может заставить ЦБ повысить ключевую в очередной раз в середине декабря.