Бэквордация в нефтяных фьючерсах напоминает о сохранении дефицита предложения

Нефть продолжает демонстрировать негативную динамику. Главными идеями текущей недели являются продолжающийся рост запасов в США, а также вероятные противоречия в ОПЕК + по вопросу дополнительного сокращения производства, что вынудило участников отложить совещание с 26 на 30 ноября. Однако рынок всё же сигнализирует о том, что дефицит вновь начинает себя проявлять.

Структура контанго так и не вошла в полную силу и фьючерсы на нефть вернулись к бэквордации. Январский Brent стоит на $0,12 дороже февральского, на $0,29 дороже мартовского, на $0,51 дороже апрельского и на $1,19 дороже июльского. То есть предположения о наличии избытка предложения пока не оправдываются. Тем не менее, до конца следующей недели рынок нефти будет испытывать сомнения.

ЦБ РФ опубликовал очередной материал по «Инфляционные ожидания и потребительские настроения». Согласно документу, инфляционные ожидания россиян на год вперёд повысились в ноябре на 1 П. П. до 12,2% в сравнении с октябрём. Ожидания на пять лет остались на уровне 11,0%. Наблюдаемая инфляция повысилась на 1,2 П. П. до 15,1%. При этом ценовые ожидания предприятий немного снизились, но оставались вблизи максимальных значений с апреля 2022 года. Средний темп прироста цен на три месяца предприятия оценивают на уровне 6,1% в годовом выражении. Напомним, что прогноз банка России на конец года составляет 7,0%-7,5%. Однако уже к 20 ноября годовой прирост цен ускорился до 7,28%, а по сей причине наш прогноз 7,5%-8,0% находится ближе к истине. В любом случае, параметр наблюдаемой инфляции настораживает и может быть поводом для очередного повышения ставки регулятора.