На паузе. Юристы подсказали, что делать, если трудно гасить кредит

Шаг 1. Действуем разумно

Обычно при просрочке человек впадает в две крайности: либо надеется, что проблемы с банком как-нибудь решатся сами, либо пытается сделать в спешке что-то здесь и сейчас. Оба варианта одинаково плохи: есть риск наделать новых ошибок — например, набрать новых кредитов в попытке закрыть старый или довести дело до суда с выселением из имеющегося жилья.

«Правильная позиция — это принятие проблемы и ее последовательное решение, — говорит юрист Вячеслав Курилин. — Не бывает так, что на второй день просрочки банки бегут подавать в суд. У заемщика есть, как минимум, несколько недель, чтобы договориться с кредитором, а если речь об ипотеке, то срок увеличивается примерно до полугода. Это не означает, что можно просто перестать платить: время нужно использовать на переговоры с банком».

Шаг 2. Готовимся ко встрече с банком

Начать процесс нужно с подготовки, и для начала стоит изучить имеющиеся документы. Возможно, у заемщика есть страховка и его ситуация попадает под страховой случай. Тогда человек может рассчитывать на компенсацию, которая покроет долг по кредиту.

Если случай даже отдаленно не попадает под страховку, либо такого полиса у заемщика нет, то юристы советуют взять все необходимые документы, чтобы донести до банка свою проблему.

Например, если речь о заболевании или получении инвалидности — нужны соответствующие медицинские заключения и выписки; если человек сокращен — потребуются документы, подтверждающие этот факт, и так далее.

«В некоторых случаях банки соглашаются на кредитные каникулы — так было, например, в пандемию или в ситуации с мобилизованными на СВО. Можно также попросить рефинансирование кредита — когда банк пересматривает сроки, размеры платежей, ставки. Но нужно понимать, что это право банка, а не обязанность. При просрочке кредитор может затребовать к возврату сразу всю сумму долга по займу. Однако если человек позвонил в банк и ему отказали индивидуально рассмотреть ситуацию, лучше направить письменный запрос кредитору с описанием ситуации. Видел много историй, когда на письменное обращение банк отвечал согласием идти на уступки», — говорит адвокат Александр Щербинин.

Шаг 3. Ищем ресурсы

Если у человека ипотека, а надежды на улучшение финансовых условий в ближайшие полгода нет, то есть смысл подумать о продаже залогового объекта. Возможно, денег хватит, чтобы перекрыть долг и даже остаться в плюсе. На вырученные средства бывает реально взять другое жилье в аренду или купить объект поменьше. Лучше так, чем перспектива остаться с долгами и без жилья.

Еще один вариант — пойти на списание долгов через банкротство. Оно может идти через суд (платно) либо при определенных условиях по упрощенной схеме (бесплатно).

Есть третий путь: подать в арбитражный суд заявление о реструктуризации кредита в рамках банкротства физлица. В отличие от обычной реструктуризации банк отказать заемщику уже не сможет: ему придется пересмотреть условие кредитного договора, заморозить на время проценты и пени, перенести срок платежей или предложить временно погашать только проценты. К делу подключается арбитражный управляющий, который помогает далее выстроить алгоритм действий.

Плюсы реструктуризации кредита в рамках процедуры банкротства:

не наступают последствия, как при обычном банкротстве;

у человека появляется время (до 3 лет), чтобы улучшить свое финансовое положение или найти средства на погашение займа (например, продать часть имущества по рыночной цене, а не дожидаться выставления его на торги приставами за бесценок);

долг фиксируется, проценты и пени — замораживаются;

после реструктуризации человек может вернуться в обычный график погашения займа;

заемщика и его имущество во время реструктуризации не трогают приставы и взыскатели;

заявление на реструктуризацию можно подать вплоть до момента продажи имущества; даже если торги уже идут, решение суда будет аннулировано, а исполнительное производство — приостановлено.

«Для реструктуризации кредита в рамках банкротства человек должен предоставить банку план — его можно составлять на срок до 3 лет. В плане человек подтверждает, что его доход упал до определенной суммы, но он готов выплачивать некую часть платежей в течение определенного времени. В документ можно вписать также продажу какого-либо имущества. Так как реструктуризация может идти до 3 лет, то времени вполне достаточно, чтобы даже при негативном сценарии развития событий решить проблему и вернуться в привычный график погашения займа», — говорит Вячеслав Курилин.

Шаг 4. Соизмеряем желания и возможности

Любой из обозначенных путей имеет свои плюсы и минусы. То, что подойдет одному заемщику, затянет долговую удавку на другом.

«Бывает, что человек уходит в просрочку, берет рефинансирование. Спустя время его финансовое положение никак не улучшается, и он еще туже уходит в долги. Если кредит под залог имущества, то не нужно исключать продажу объекта. А если на человеке “висит” несколько потребкредитов и микрозаймов, нет имущества и доходов, то стоит задуматься о банкротстве», — резюмирует Александр Щербинин.