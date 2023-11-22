10:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Свыше 20 зарубежных брендов анонсировали выход на российский рынок

В общей сложности 23 зарубежных брендов анонсировали выход на рынок России в 2023 году, при этом 19 компаний уже начали работу, сообщили в консалтинговой компании NF Group. Большинство брендов работает в сегменте одежды и обуви, остальные работают в категориях «Товары для дома», «Электроника» и «Книги и сувениры».

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Источник: Reuters

Более 20 зарубежных брендов готовятся выйти на рынок России в 2023 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы консалтинговой компании NF Group.

Уточняется, что в общей сложности 23 бренда анонсируют планы по развитию на российском рынке. Речь идет о компаниях из Ирана, Китая, Казахстана, Белоруссии, Южной Кореи, ОАЭ, Турции, Индии и Италии. При этом отмечается, что 19 зарубежных брендов уже начали работу в России.

Как выяснили аналитики, большинство брендов работает в сегменте одежды и обуви (73,9 процентов). Остальные компании работают в категориях «Товары для дома», «Электроника» и «Книги и сувениры».

Ранее сообщалось, что российские бренды почти полностью заменили ушедших иностранных ретейлеров. Аналитики консалтинговой компании NF Group заявили, что отечественные марки, такие как Gloria Jeans, Befree и универмаг «Стокманн», заняли более 85 процентов торговых площадей в Москве, которые ранее принадлежали шведскому H&M и японскому Uniqlo.

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