Российский бизнес начал переносить контрактное производство из Турции в Китай

Снижение цен контрактного производства на китайских заводах стимулирует российских заказчиков отказываться от турецких фабрик и размещать заказы в Китае, рассказали «Коммерсанту» игроки рынка.

На фоне снижения спроса на производство в Китае местные фабрики снизили стоимость контрактной сборки на 5−10%, сообщил учредитель производителя бытовой техники Jacky’s Гусейн Иманов. Он отметил, что сейчас собирать крупную бытовую технику в Китае на 17−20% дешевле, чем в Турции, поэтому Jacky’s увеличила загрузку на китайских фабриках вдвое.

По словам представителя бренда бытовой техники Schaub Lorenz, цены на китайских контрактных производствах снизились до 10% по сравнению с 2022 годом в зависимости от сегмента. Гендиректор бренда бытовой техники Kuppersberg Дмитрий Шашкин сообщил, что компания увеличила контрактное производство бытовой техники в Китае в два раза.

С весны 2022 года многие иностранные вендоры бытовой техники, в том числе Electrolux, Bosch и LG, заморозили поставки в Россию, их сменили китайские, российские и турецкие бренды. Собирается большинство из них в Турции и Китае. Коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов объяснил, что раньше российские производители бытовой техники переплачивали за турецкое производство ради быстрой доставки и минимальных заказов, но сейчас на фоне снижения цен готовы по три месяца ждать поставок из Китая.

Собеседник издания из числа топ-менеджеров производителей бытовой техники прогнозирует, что в 2024 году бизнес продолжит перевод сборки электроники отечественных брендов в Китай, но к 2025 году начнет локализовать выпуск в России, так как рано или поздно замороженные фабрики иностранных производителей должны будут возобновить работу и один из вариантов — создать на них контрактное производство отечественной техники. Он напомнил, что российские власти требуют от заморозивших заводы в России производителей возобновить производство, найти арендаторов или их продать.