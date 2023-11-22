Европейский центральный банк (ЕЦБ) предупредил о «ранних признаках напряженности» в банковском секторе еврозоны из-за роста невыплаченных кредитов и просроченных платежей, которые ранее находились на исторических минимумах, пишет Financial Times.

Чиновники призвали кредиторов увеличить резервы для покрытия растущих убытков по займам и предсказали, что их прибыль снизится из-за падения объемов кредитования и увеличения стоимости финансирования.

«Длительный период высоких процентных ставок, вероятно, приведет к увеличению резервов, что, в свою очередь, в дальнейшем будет тормозить прибыльность», — говорится в обзоре финансовой стабильности ЕЦБ, который выходит два раза в год.

Вместе с тем ЕЦБ заявил, что у банковской системы «хорошие возможности» справиться с ухудшением качества активов благодаря «высокому уровню капитала и ликвидности». Европейский банковский сектор также оказался устойчивым к банкротству американских банков, таких как Silicon Valley Bank, и финансовым проблемам Credit Suisse.

В октябре инфляция в еврозоне опустилась до самого низкого уровня более чем за два года из-за сокращения экономики ЕС после повышения процентных ставок. Индекс потребительских цен в ЕС в прошлом месяце вырос на 2,9%, в сентябре рост составлял 4,3%. Опрошенные Bloomberg аналитики ожидали, что инфляция составит 3,1%.