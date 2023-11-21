Сильный рубль сдерживает рост

Рынок накануне. Индекс МосБиржи в понедельник практически не изменился, показав символический рост на 0,03% до 3207,36 п., индекс РТС вырос на 1,82% до 1142,51 п.

Бумаги Циан (CIAN 737,6 ₽, +6,44%) оказались в лидерах роста на фоне запланированной на сегодня публикации результатов за III квартал 2023 года.

Приближение «Черной пятницы» отражается на настроениях инвесторов, которые активно скупали бумаги Ozon (OZON 2853 ₽, +3,52%).

В аутсайдерах оказались акции Мечела (MTLR315,01 ₽, −3,91%). Инвесторы фиксируют прибыль по акциям угольной компании после сильного роста их котировок. По официальной оценке властей, выручка российских угольных предприятий в I полугодии 2023 года снизилась на 29% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Рубль окреп к доллару США до 88,4000 ₽ и к евро до 96,7000 ₽

Основные новости и события.

Хорошая новость для акционеров Газпрома (GAZP 165,51 ₽, +0,12%): за 10 месяцев с начала 2023 года поставки трубопроводного газа из России в Китай достигли $5,36 млрд (по данным китайской таможни). В физическом выражении Россия поставила в Китай 6,9 млн тонн СПГ, на 38% больше по сравнению с тем же периодом 2022 года.

Дочерняя компания ЭсЭфАй (SFIN 542,2 ₽, +0,37%), лизинговая компания «Европлан», раскрыла результаты за девять месяцев с начала 2023 года по МСФО: портфель увеличился на 28,7%, до 211,4 млрд руб., рентабельность капитала составила 38,4%, рентабельность активов достигла 6,5%.

Сбербанк (SBER 282,91 ₽, +0,47%) рассчитывает получить в 2024 году не менее 10 млрд руб. финансового эффекта от применения в бизнесе своей нейросети GigaChat.

Группа Астра (ASTR 517,15 ₽, −3,06%) выплатила налог на сверхприбыль в размере 109 млн руб.

Суд прекратил производство по апелляции Роснефти (ROSN 581,5 ₽, −0,31%) на решение по иску к Транснефти (TRNFP 145700 ₽, +0,31%) на 3,4 млрд руб.

Минпромторг предлагает вывести целлюлозно-бумажную продукцию из-под курсовой пошлины.

Производство автомобилей в России за 10 месяцев с начала 2023 года выросло на 10%, до 567 тыс. единиц.

Ожидания и торговые идеи.

Во вторник утром мировые рынки настроены нейтрально: японский индекс Nikkei 225 снижается на 0,14%, китайский индекс Shanghai Composite растет на 0,5%. На Московской бирже сегодня начнутся торги акциями «ЕвроТранс» (EUTR).

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