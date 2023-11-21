Работникам обанкротившихся предприятий предлагают выплачивать не менее 100 тысяч рублей в месяц

Депутаты отмечают, что, по информации из открытых источников, долги компаний-банкротов в 2022 году по отношению к 2021 году выросли с 1,21 трлн руб. до 1,67 трлн руб. И продолжают расти. В 2022 году арбитражными судами было введено 5155 наблюдений, 11 финансовых оздоровлений, 126 внешних управлений, 8916 конкурсных производств (это та процедура банкротства, когда должник признается банкротом, она может вводится сразу, минуя предыдущие процедуры), проведено 276 519 реализаций имущества.

В этой связи крайне важно защитить работников при банкротстве работодателя, а именно гарантировать им выплаты по заработной плате в достойном размере, отмечают парламентарии.

Они уточняют, что выплаты задолженности по оплате труда относятся ко второй очереди долгов.

При этом порядок погашения долгов перед работниками установлен пунктом 5 статьи 136 федерального закона о банкротстве.

Согласно этому порядку, работник может рассчитывать на выплаты в размере не более чем 30 тыс. руб. за каждый месяц.

«Да, есть определенный потолок по таким выплатам работникам предприятий и организаций в стадии банкротства», — уточнил «Российской газете» один из авторов законопроекта, глава думского Комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он пояснил, что эту сумму предлагается увеличить в три раза, что является гарантированной защитой граждан от потери заработанных денег.

Законопроектом предлагается внести изменение в пункт 5 статьи 136 федерального закона о банкротстве, согласно которому требования кредиторов второй очереди удовлетворяются в первую очередь в виде выплаты выходных пособий и (или) в виде оплаты труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, в размере не более чем 100 тыс. руб. за каждый месяц на каждого человека.

Законопроект уже прошел все согласования и сегодня вносится в Государственную Думу, уточнил Ярослав Нилов.