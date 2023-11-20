В бюджет РФ уже поступило около 40 млрд рублей по windfall tax

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. В федеральный бюджет РФ по налогу на сверхприбыль уже поступило около 40 млрд рублей из планируемых 300 млрд рублей, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации.

«Что касается первого вопроса — по налогу на сверхприбыль. Мы планировали привлечь порядка 300 млрд рублей. Сейчас из той суммы, которую мы планировали, поступило около 40 млрд рублей. Но основной период уплаты будет ноябрь — декабрь. Поэтому до конца года, мы надеемся, планируемая цифра будет выполнена», — сказал Силуанов.

Для крупных компаний, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021−2022 годы превысила 1 млрд рублей, был введен так называемый налог на сверхприбыль. Он составляет 10% от суммы превышения прибыли за 2021−2022 годы над аналогичным показателем за 2018−2019 годы.