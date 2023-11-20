13:27 (мск), источник: ТАСС

В бюджет РФ уже поступило около 40 млрд рублей по windfall tax

Министр финансов Антон Силуанов отметил, что основным периодом уплаты будет ноябрь — декабрь, поэтому ожидается, до конца года удастся достичь планируемой цифры в 300 млрд рублей.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. В федеральный бюджет РФ по налогу на сверхприбыль уже поступило около 40 млрд рублей из планируемых 300 млрд рублей, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации.

«Что касается первого вопроса — по налогу на сверхприбыль. Мы планировали привлечь порядка 300 млрд рублей. Сейчас из той суммы, которую мы планировали, поступило около 40 млрд рублей. Но основной период уплаты будет ноябрь — декабрь. Поэтому до конца года, мы надеемся, планируемая цифра будет выполнена», — сказал Силуанов.

Для крупных компаний, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021−2022 годы превысила 1 млрд рублей, был введен так называемый налог на сверхприбыль. Он составляет 10% от суммы превышения прибыли за 2021−2022 годы над аналогичным показателем за 2018−2019 годы.

Налог должен быть уплачен до 28 января 2024 года. При этом его сумму можно снизить вдвое, если перечислить обеспечительный платеж в период с 1 октября по 30 ноября 2023 года. Поступления от налога планируются в объеме 300 млрд рублей, они будут зачисляться в федеральный бюджет и носить разовый характер.

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