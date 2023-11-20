Силуанов: Минфин и Центробанк договорились о пилоте цифрового рубля

«Буквально на прошлой неделе, в пятницу, мы собирались у Эльвиры Сахипзадовны (Набиуллиной) по вопросу использования цифрового рубля в бюджетном процессе. И договорились о чем, о том, что начиная со следующего года проведем пилот по отдельным расходам, где будем применять цифровой рубль», — сказал Силуанов на расширенном заседании Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

По словам министра, цифровой рубль не только помогает обеспечивать переводы и расчеты с практически нулевыми комиссиями, но и важен для отраслей, где необходимо целевое использование средств. Речь идет о социальных выплатах, определенных субсидиях, которые направляются на закупки или оказание тех или иных услуг.

Минфин и ЦБ договорились, что определят несколько таких видов расходов. «Казначейство получило соответствующее поручение, Центральный банк отрабатывает вместе с казначейством эту задачу», — добавил Антон Силуанов.

Напомним, цифровой рубль — новая электронная форма российской валюты, выпускающаяся в качестве альтернативы классическим наличным и безналичным деньгам. Цифровые рубли могут быть использованы для любых транзакций и эквивалентны по стоимости обычным рублям.

С 1 августа 2023 года вступил в силу закон, закрепляющий цифровой рубль в России в качестве полноценного актива и устанавливающие правила работы новой платформы. Банк России становится единоличным оператором электронной системы, в то время как коммерческие банки, участвующие в проекте, будут обеспечивать доступ своих клиентов к ее функциям. Таким образом, для начала использования расчетов в цифровых рублях пользователям не потребуется скачивать новые банковские приложения или приобретать новые устройства с более совершенными системами безопасности.