ЦБ Казахстана запустил цифровой тенге в пилотном режиме
Национальный банк (центробанк) Казахстана в тестовом режиме запустил цифровой тенге. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регулятора.
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Национальный банк (центробанк) Казахстана в тестовом режиме запустил цифровой тенге. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регулятора.
В пилотном режиме запущена платформа цифрового тенге с участием банков второго уровня и их клиентов. Архитектура платформы позволяет клиентам банков воспользоваться цифровыми тенге благодаря открытию цифрового счета в мобильном приложении обслуживающего банка.
Первая транзакция с цифровым тенге прошла в рамках конгресса финансистов Казахстана. 15 ноября в стране также отмечают 30-летие национальной валюты. Развитием цифровой финансовой инфраструктуры будет заниматься национальная платежная корпорация, учрежденная при ЦБ Казахстана. Закончить внедрение цифрового тенге планируется до конца 2025 г.
9 ноября стало известно, что Банк России в следующем году протестирует оплату цифровым рублем с помощью динамического QR-кода. На данным момент операции между юридическими лицами и оплата проводятся по статическому QR-коду.