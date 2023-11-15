12:17 (мск), источник: Ведомости

ЦБ Казахстана запустил цифровой тенге в пилотном режиме

Национальный банк (центробанк) Казахстана в тестовом режиме запустил цифровой тенге. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

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Источник: Freepik

В пилотном режиме запущена платформа цифрового тенге с участием банков второго уровня и их клиентов. Архитектура платформы позволяет клиентам банков воспользоваться цифровыми тенге благодаря открытию цифрового счета в мобильном приложении обслуживающего банка.

ЦБ Казахстана

Первая транзакция с цифровым тенге прошла в рамках конгресса финансистов Казахстана. 15 ноября в стране также отмечают 30-летие национальной валюты. Развитием цифровой финансовой инфраструктуры будет заниматься национальная платежная корпорация, учрежденная при ЦБ Казахстана. Закончить внедрение цифрового тенге планируется до конца 2025 г.

В России ведется работа по внедрению цифрового рубля. Он является дополнительной формой национальной валюты, его эмитирует исключительно Банк России. Такой рубль представляет собой цифровой код и хранится в специальном электронном кошельке. Правовая база для его регулирования начала действовать в России с 1 августа 2023 г. В реальных операциях цифровой рубль стали использовать с 15 августа. До 2025 г. операции с этой формой нацвалюты будут проводиться в тестовом режиме.

9 ноября стало известно, что Банк России в следующем году протестирует оплату цифровым рублем с помощью динамического QR-кода. На данным момент операции между юридическими лицами и оплата проводятся по статическому QR-коду.

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