ЦБ Казахстана запустил цифровой тенге в пилотном режиме

Первая транзакция с цифровым тенге прошла в рамках конгресса финансистов Казахстана. 15 ноября в стране также отмечают 30-летие национальной валюты. Развитием цифровой финансовой инфраструктуры будет заниматься национальная платежная корпорация, учрежденная при ЦБ Казахстана. Закончить внедрение цифрового тенге планируется до конца 2025 г.

В России ведется работа по внедрению цифрового рубля. Он является дополнительной формой национальной валюты, его эмитирует исключительно Банк России. Такой рубль представляет собой цифровой код и хранится в специальном электронном кошельке. Правовая база для его регулирования начала действовать в России с 1 августа 2023 г. В реальных операциях цифровой рубль стали использовать с 15 августа. До 2025 г. операции с этой формой нацвалюты будут проводиться в тестовом режиме.