Названы регионы — лидеры по уровню зарплат

Рост зарплат

Эксперты обращают внимание на то, что российская экономика в последние годы сталкивалась с различными серьезными вызовами, однако для рынка труда этот период оказался скорее позитивным. В частности, за последние 12 месяцев наблюдался заметный рост зарплат, а безработица обновила исторический минимум.

По данным Росстата, номинальная среднемесячная зарплата c сентября 2022 года по август 2023 года составила немногим более 60 тысяч рублей в месяц (с учетом выплаты НДФЛ), что на 13,7% больше, чем за предыдущий 12-месячный период. Для сравнения номинальная средняя зарплата в 2021-м увеличилась на 11,5% и на 7,3% — в 2020 году. При этом безработица в августе составила только 3%, что стало историческим минимумом за все время наблюдения, а также в разы меньше, чем во многих развитых странах.

Хотя динамика трудовых доходов имеет явный позитивный тренд, аналитики отмечают, что одновременно в России наблюдается достаточно большая дифференциация по размеру зарплат. В основе самых больших различий лежат региональные особенности. Для определения этих различий эксперты РИА Новости провели шестое ежегодное исследование по уровню и распределению зарплат в регионах России и составили рейтинг регионов по неравенству зарплат.

Как считали рейтинг

В качестве основного показателя ранжирования в рейтинге была использована доля работников, получающих на руки 100 тысяч рублей и более в месяц (высокооплачиваемые работники). Кроме того, были проанализированы и приведены в рейтинге такие показатели, как доля низкооплачиваемых работников (менее 20 тысяч рублей в месяц), а также диапазон самых распространенных зарплат в регионе.

Оценка доли работников с зарплатой выше 100 тысяч рублей и ниже 20 тысяч рублей производилась на основе данных официальной статистики по средним чистыми зарплатам за 12 месяцев (с сентября 2022 года по август 2023 года) и распределении заработной платы по крупным и средним организациям.

Регионы распределены по доле работающих с зарплатой, превышающей 100 тысяч рублей. Полагалось, что самые распространенные заработные платы получает половина жителей региона (остальное население относится к четверти самых низко- и четверти высокооплачиваемых сотрудников).

Высокие зарплаты на Севере

Согласно оценкам РИА Новости, на скользящем интервале с сентября 2022 года по август 2023 года в среднем по России 14,7% работников могут похвастаться зарплатой более 100 тысяч рублей в месяц. Для сравнения в исследовании 2022 года на их долю приходилось менее 10%, а в 2020 году — 7,9%. Таким образом, аналитики отмечают, что наблюдается планомерный рост доли работников с относительно высокими зарплатами. Доля выше среднероссийского значения в текущем рейтинге наблюдается в 18 регионах. При этом в 28 регионах доля работников с зарплатой 100 тысяч рублей не превышает 5%.

Как и прежде, в топ-10 регионов по доле работников с высокими зарплатами вошли северные и дальневосточные регионы, а также Москва. По результатам исследования, лидером по зарплатам, как и ранее, является Чукотский автономный округ, где 58,7% работников получают не менее 100 тысяч рублей. При этом Чукотка занимает лидирующую позицию в данном рейтинге с 2019 года.

Вторую строчку занял Ямало-Ненецкий автономный округ с долей в 52,7% высокооплачиваемых работников. Замыкает первую тройку по доле высоких зарплат Магаданская область с результатом 47,6%. На четвертом и пятом местах расположились Ненецкий автономный округ и Москва, в которых более 100 тысяч рублей получают 42,5% и 39,3% работников соответственно.

Также высокой долей — более 30% — работников с высокой зарплатой могут похвастать Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Сахалинская область, Республика Саха (Якутия) и Камчатский край. Там прирост доли высокооплачиваемых сотрудников составил от 7 до 11 процентных пунктов. При этом самая быстрая динамика роста числа таких работников наблюдалась в Якутии, а наименьшая — на Камчатке.

Но даже среди лидеров рейтинга наблюдается достаточно большая разница в уровне и распределении зарплат. Например, замыкающая десятку Мурманская область в 2,1 раза уступает лидеру рейтинга, а Бурятия, которая занимает 30-е место рейтинге, уже более чем в шесть раз уступает лидеру по доле работников с зарплатой выше 100 тысяч рублей в месяц.

Позитивные изменения во всех регионах

Если сравнивать результаты текущего рейтинга с прошлым годом, то можно сделать вывод, что везде наблюдались позитивные изменения — нет ни одного региона, в котором доля высокооплачиваемых работников не выросла, и ни одного, где доля низкооплачиваемых не снизилась.

Максимальное увеличение доли высокооплачиваемых работников наблюдалась в северных регионах, в тройке лидеров оказались Магаданская область, где рост составил 14 процентных пунктов, Республике Саха (Якутия) (10,7 процентного пункта) и Ханты-Мансийский АО — Югра (+9,8 процентного пункта).

Самое большое снижение доли низкооплачиваемых наблюдается в регионах, где эта доля как правило высока. Лидером стал Алтайский край, где она сократилась на 12,6 процентного пункта, Кабардино-Балкария (-12,4 процентного пункта) и Республика Северная Осетия-Алания (-10,2 процентного пункта).

Аутсайдеры рейтинга

В 43 регионах доля работников с зарплатой в 100 тысяч рублей в месяц составляет менее 6,5%, то есть в большинстве регионов России зарплата в 100 тысяч рублей относительно редка. Отдельно эксперты отмечают, что в девяти регионах таким заработком могут похвастать менее 3% работников, а еще в 19 регионах эта доля находится в диапазоне от 3% до 5%.

По расчетам РИА Новости, в среднем в трех замыкающих рейтинг регионах доля зарплат 100 тысяч рублей в месяц в 26 раз меньше, чем в среднем у тройки регионов-лидеров.

Согласно исследованию РИА Новости, минимальная доля высокооплачиваемых работников в текущем рейтинге наблюдается в Калмыкии — 1,8%. Также в аутсайдерах Ингушетия (2,08%), Кабардино-Балкария (2,12%) Дагестан (2,3%) и Чечня (2,3%).

Кроме того, в последнюю десятку вошли Северная Осетия (2,4%), Мордовия (2,7%), Ивановская область (2,9%) и Орловская область (3,1%). Таким образом, в аутсайдерах оказались преимущественно южные национальные республики, а также несколько регионов центральной России.

Доля низкооплачиваемых работников

В 17 регионах страны доля людей, получающих менее 20 тысяч рублей в месяц, превышает 20%. Такая ситуация сложилась в Чечне — 35,6%, Ингушетии (34,1%), Дагестане (32,2%), Карачаево-Черкессии (30,8%), Кабардино-Балкарии (29%) и Северной Осетии (28,8%).

Эксперты отмечают, что общий рост зарплат в стране и повышение минимального размера оплаты труда оказывают благотворное влияние на уровень заработка у низкооплачиваемых работников, однако в ряде регионов проблема низких официальных зарплат по-прежнему стоит достаточно остро.

С другой стороны, в дальневосточных и северных регионах почти нет людей, которые зарабатывают менее 20 тысяч рублей в месяц. Например, в Камчатском крае нет работников с зарплатой менее 20 тысяч рублей. Еще в шести северных регионах этот показатель не превышает 1%, к ним относятся: Магаданская область, Мурманская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Республика Саха (Якутия) и Сахалинская область.

Типичная зарплата по России

В среднем по России среднестатистический работник может рассчитывать на чистую зарплату в диапазоне 29−71 тысячи рублей в месяц, то есть в этих пределах получают чистую зарплату половина работающих жителей страны, еще четверть получает больше, а четверть — меньше. У региона лидера, Чукотки, диапазон типичной зарплаты — от 75 тысячи рублей до 166 тысяч рублей в месяц. В Ямало-Hенецком автономном округе типичная зарплата немного меньше — (70−163 тысячи рублей).

В Москве диапазон типичных зарплат один из самых широких 50−141 тысячи рублей. Таким образом, в столице достаточно много тех, кто зарабатывает неплохо, но и хватает тех, у кого зарплаты невысокие по меркам столицы. В Санкт-Петербурге диапазон самых распространенных зарплат составляет 42−96 тысяч рублей в месяц, что заметно уступает результату Москвы.

Всего же у 10 регионов верхняя граница диапазона типичных зарплат превышает 100 тысяч рублей, то есть такая зарплата для регионов-лидеров является вполне рядовой. С другой стороны, в 13 регионах верхняя граница зарплат не превышает 45 тысяч рублей в месяц, а в четырех регионах — менее 40 тысяч рублей в месяц.

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