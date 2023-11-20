Bloomberg узнал, что до увольнения Альтман вел переговоры с саудовцами

По их словам, в начале ноября Альтман отправился на Ближний Восток для сбора средств для проекта под кодовым названием «Тигрис». Бывший гендиректор OpenAI планировал создать компанию по производству чипов, ориентированную на искусственный интеллект, которая могла бы составить конкуренцию Nvidia Corp.

Собеседники агентства уточнили, что Альтман пытался привлечь финансирование от таких гигантов как SoftBank Group Corp., Суверенного фонда Саудовской Аравии (SFD) и инвестиционной компании из ОАЭ Mubadala. В то же время, по их словам, переговоры с инвесторами находились на ранней стадии и итогового соглашения достигнуто не было.

Как отмечает Bloomberg, усилия Альтмана по сбору средств пришлись на важный момент для OpenAI: компания работает над завершением тендерного предложения, которое позволит сотрудникам продать свои акции по цене до $86 млрд.

Совет директоров OpenAI уволил Альтмана 18 ноября. Решение объяснили тем, что гендиректор «не был всегда откровенен в своем взаимодействии с советом, что ограничивает его способность выполнять свои обязанности». «У правления больше нет уверенности в его способности возглавлять OpenAI», — говорилось в заявлении.

Опрошенные Financial Times инвесторы рассказали, что Альтман планировал ввести новые мощные инструменты искусственного интеллекта, что усилило опасения совета директоров по поводу безопасности этих инструментов. «Они поспорили о том, насколько быстро следует двигаться. Вот и все», — рассказал изданию один из инвесторов.

Как отмечает Business Insider, объявление об отставку стало шоком для сотрудников OpenAI и Microsoft. После сообщений об увольнении Альтмана по компании прокатилось «волна отставок» сотрудников, которые решили уйти в знак несогласия с советом директоров, писал Bloomberg.

Альтман запустил компанию в 2015 году вместе с предпринимателем Илоном Маском. Три года спустя Маск ушел из совета директоров OpenAI, чтобы избежать конфликта интересов с Tesla, которая использует машинное обучение в беспилотных автомобилях. Затем Маск создал собственную компанию, работающую в области искусственного интеллекта, под названием xAI. В середине ноября Альтман в интервью Financial Times сообщил о планах OpenAI привлечь дополнительное финансирование от Microsoft Corp на создание «универсального искусственного интеллекта», программы с интеллектом на уровне человеческого. Ранее в этом году Microsoft инвестировала в разработчика ChatGPT $10 млрд.