Разработчик ChatGPT оказался на грани коллапса после увольнения своего основателя.

Увольнение Сэма Альтмана — человека, ставшего в глазах общественности синонимом революционного чатбота ChatGPT, — мгновенно запустило целую череду событий, которые поставили OpenAI в очень сложную ситуацию. Решение совета директоров, опубликованное в пятницу вечером, не содержало внятных объяснений громкой отставки.

«Уход господина Альтмана стал результатом совещаний в правлении компании, которое пришло к выводу, что он не всегда был откровенен, общаясь с правлением, что не позволяет ему продолжать исполнять свои обязанности. Правление больше не верит в то, что он может возглавлять OpenAI», — говорится в заявлении.

Там же сообщается, что Сэм Альтман перестает быть и членом правления.

Временно исполняющей обязанности генерального директора назначена Мира Мурати, которая до последнего времени занимала пост технического директора. В компании пока не знают, кто станет полноценной заменой Альтмана — поиски преемника начались только вместе с объявлением об увольнении.

Как поясняет The Wall Street Journal, причина конфликта может крыться в своеобразной природе OpenAI, которая не является типичным стартапом. Компания была основана в 2015 году как некоммерческая организация (НКО), у ее истоков стоял в том числе Илон Маск, который позднее ушел из компании из-за потенциального конфликта интересов.

Сэм Альтман же является основателем коммерческой структуры OpenAI — компании, которая создавалась для зарабатывания денег, необходимых для разработки продуктов на основе ИИ. Это в нее вкладывались миллиарды долларов инвесторов. Это в ней 49% акционерного капитала принадлежит Microsoft, вложившей $10 млрд, а еще 49% — Thrive Capital и сотрудникам компании, у которых инвестфонд сейчас и готовится выкупить акции.

Но статус мажоритарных акционеров в коммерческой структуре OpenAI не дает ни Microsoft, ни Thrive Capital контроля над бизнесом. Он полностью контролируется правлением НКО, которое среди прочего может уволить генерального директора коммерческой структуры — что в итоге и произошло.

СМИ и аналитики выдвигают самые разные предположения, почему правление пошло на такой шаг. По данным WSJ, разногласия между правлением и господином Альтманом возникли несколько месяцев назад и нарастали по мере того, как OpenAI представляла все больше и больше коммерческих продуктов на базе ChatGPT.

Действия Альтмана в руководстве НКО якобы сочли предательством миссии, с которой восемь лет назад была создана OpenAI, — подарить миру безопасный и надежный искусственный интеллект, а не заработать на нем миллиарды долларов.

Заявление OpenAI стало полной неожиданностью не только для сторонних наблюдателей, но и тех, кто связан с компанией. Как сообщали WSJ и The Information, буквально тут же о своем уходе из OpenAI заявил президент Грег Брокман. За ним последовали еще три старших научных сотрудника.

Вчера же группа инвесторов во главе с Thrive Capital, которая должна была выкупить акции у сотрудников компании, засомневалась, что ей стоит завершать сделку, учитывая последние события. Речь идет о десятках миллиардов долларов. Группа инвесторов готова была выкупить акции по такой цене, что оценочная стоимость OpenAI вырастет более чем в три раза — с $27 млрд до $86 млрд.

Сам господин Альтман, по данным Reuters, сейчас рассматривает два варианта действий. Он готов подчиниться воле правления и основать собственную компанию—разработчика ИИ. Возможно, ему даже не придется долго искать для нее руководителей и исследователей — все ушедшие из OpenAI сотрудники и многие из тех, кто еще остался в компании, лояльны Сэму Альтману и готовы развивать с ним новый бизнес.

Впрочем, господин Альтман может и вернуться в OpenAI. За это выступают главные акционеры компании Microsoft и Thrive Capital. Они не намерены терять свои деньги из-за репутационных потерь OpenAI и массового исхода высококвалифицированных сотрудников разработчика ИИ. Американские СМИ со ссылкой на источники отмечают, что в случае возвращения Сэма Альтмана на должность гендиректора из компании уйдут те, кто его сместил. Поэтому руководство OpenAI в любом случае ждут масштабные перестановки.

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