СМИ: в Китае темпы падения цен на жилье в октябре достигли максимума за 8 лет

Цены на новое жилье в 70 крупных городах КНР снижаются четвертый месяц подряд. В сентябре показатель опустился на 0,3%. Как пишет газета, в октябре цены на новое жилье сократились в 56 из 70 отслеживаемых городах. В сентябре снижение зафиксировали 54 населенных пункта.

Ранее Государственное статистическое управление КНР сообщило, что в период с января по октябрь инвестиции в недвижимость в Китае снизились на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как пишет South China Morning Post, в октябре продажи жилья 100 крупнейших девелоперов Китая упали на 27,5% в годовом выражении, до 406,7 млрд юаней (около $56 млрд) в годовом исчислении. Издание также отмечает, что меры Пекина, в частности, снижение ставок по ипотечным кредитам и сокращение первого взноса при покупке первого жилья, не смогли оживить рынок, что свидетельствует об ухудшении ситуации в секторе недвижимости.